Два защитника покинули расположение сборной России

У сборной России есть кадровые потери в обороне перед сентябрьскими товарищескими матчами.

Расположение национальной команды по медицинским причинам покинули защитники Игорь Дивеев (ЦСКА) и Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

«Игорь Дивеев из-за хронического дискомфорта не сможет помочь национальной сборной команде в сентябрьских матчах. После проведения комплекса дополнительных исследований, тренерским и медицинским штабом принято решение дать футболисту возможность полноценно восстановиться. По согласованию с медицинским штабом ЦСКА игрок направлен в расположение клуба.

Александр Солдатенков прибыл в расположение сборной с мышечной травмой, полученной в матче за клуб накануне. После проведения дополнительного исследования и оценки степени травмы, тренерским и медицинским штабом принято решение направить футболиста в расположение клуба для прохождения полноценного лечения», – заявил главный врач сборной России Владимир Хайтин.