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    Стала известна позиция «Динамо» по Джикии и Солдатенкову

    Кандидатура 30-летнего защитника Георгия Джикии не обсуждалась в руководстве «Динамо». По данным «Спорт-Экспресса», клуб не заинтересован в подписании защитника, который покинет «Спартак» по завершении сезона.

    «Динамо» также не рассматривает возможность подписания защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова и не планирует усиливать центр обороны – в команде считают, что эта позиция укомплектована.

    • 18 мая «Спартак» объявил о том, что Джикия покинет красно-белых по окончании сезона-2023/24. В этом сезоне он провел 12 матчей.
    • Солдатенков в этом сезоне сыграл в 29 встречах за «Крылья Советов», отметился 1 передачей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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