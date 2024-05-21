Стала известна позиция «Динамо» по Джикии и Солдатенкову

Кандидатура 30-летнего защитника Георгия Джикии не обсуждалась в руководстве «Динамо». По данным «Спорт-Экспресса», клуб не заинтересован в подписании защитника, который покинет «Спартак» по завершении сезона.

«Динамо» также не рассматривает возможность подписания защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова и не планирует усиливать центр обороны – в команде считают, что эта позиция укомплектована.