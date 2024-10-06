Капитан «Крыльев» пожаловался губернатору на готовящуюся отставку Осинькина – чиновник вмешался

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вмешался в ситуацию с готовящейся отставкой главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

На следующей неделе руководители клуба планируют сменить Осинькина на Сергея Игнашевича.

«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов».

Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию.

Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы является учредителем, – ещe и за хозяйственной деятельностью.

Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики.

С учeтом большого количества вопросов и звонка Александра, соберeмся в среду с командой – тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности – слухи и спекуляции оставим за скобками.

Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены», – написал Федорищев.