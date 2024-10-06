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    • Капитан «Крыльев» пожаловался губернатору на готовящуюся отставку Осинькина – чиновник вмешался

    Капитан «Крыльев» пожаловался губернатору на готовящуюся отставку Осинькина – чиновник вмешался

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вмешался в ситуацию с готовящейся отставкой главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

    • На следующей неделе руководители клуба планируют сменить Осинькина на Сергея Игнашевича.

    «Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов».

    Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию.

    Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы является учредителем, – ещe и за хозяйственной деятельностью.

    Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики.

    С учeтом большого количества вопросов и звонка Александра, соберeмся в среду с командой – тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности – слухи и спекуляции оставим за скобками.

    Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены», – написал Федорищев.

    • Осинькин в Самаре с 2020 года.
    • Он вернул команду в РПЛ в 2021 году, выводил команду в финал Кубка России.

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    Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

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    06.10.2024 22:31
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    Комментарии (7)
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    VPERDIV SPARTAK
    1728243479
    Все равно придется тренера отставить! Не тяните резину увольняйте сразу! Нужен новый тренер
    Ответить
    Интерес
    1728243782
    "Ваньку валяет",не знал,якобы.И берёт пример с высших властей:"Лично исправляю несправедливость".Ну посмотрим.
    Ответить
    FWSPM
    1728244604
    Мутняк какой то явно передел сфер влияния и денежных потоков
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    DOCTOR PENALTY
    1728248342
    Сказал красиво, а сделает?...
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