Капитан «Крыльев» пожаловался губернатору на готовящуюся отставку Осинькина – чиновник вмешался

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вмешался в ситуацию с готовящейся отставкой главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.
- На следующей неделе руководители клуба планируют сменить Осинькина на Сергея Игнашевича.
«Много эмоций и спекуляций сейчас вокруг игр нашего легендарного клуба «Крылья Советов».
Позвонил капитан команды Александр Солдатенков, попросил вмешаться в ситуацию.
Я внимательно наблюдаю за играми наших профессиональных клубов, хоть и не всегда получается ходить на матчи. А там, где мы является учредителем, – ещe и за хозяйственной деятельностью.
Это бюджет региона. И управление, на которое надеются и рассчитывают наши жители, преданные болельщики.
С учeтом большого количества вопросов и звонка Александра, соберeмся в среду с командой – тренером, руководством. Все проблемы и задачи подробно обсудим. Как и во всей остальной деятельности – слухи и спекуляции оставим за скобками.
Интересы жителей региона, болельщиков в развитии наших профессиональных команд в футболе, хоккее и других видах спорта будут соблюдены», – написал Федорищев.
- Осинькин в Самаре с 2020 года.
- Он вернул команду в РПЛ в 2021 году, выводил команду в финал Кубка России.