Дзюба и еще два игрока покинули сборную России: комментарий Карпина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что три футболиста покинули расположение команды.

«Как я уже говорил, на мартовском сборе мы хотели бы увидеть на поле как можно больше игроков и на матч с Замбией выйдет другой состав.

В игре с Гренадой Александр Солдатенков провeл на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артeм Дзюба были заменены в середине второго тайма. Теперь они могут отдохнуть и начать подготовку к матчам чемпионата и кубка страны», – сказал Карпин.