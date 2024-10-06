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    • Капитан «Крыльев» высказался о готовящейся отставке Осинькина

    Капитан «Крыльев» высказался о готовящейся отставке Осинькина

    Александр Солдатенков, капитан «Крыльев Советов», высказался о готовящейся отставке главного тренера Игоря Осинькина.

    • На следующей неделе Осинькина должен сменить Сергей Игнашевич.
    • Осинькин в Самаре с 2020 года.
    • Он вернул команду в РПЛ в 2021 году.

    «Я бы не хотел называть Осинькина папой, это в первую очередь – тренер, который ставит интересный футбол, на мой взгляд. Это не только мне кажется, болельщики «Крыльев» оценивают эти четыре года, которые Игорь Витальевич работает в клубе. Некоторые люди говорят, что за 15 лет Осинькин ставил один из лучших футболов, которые «Крылья» показывали.

    Какое у него самое лучшее качество? То, что он не сваливается на игру «бей вперeд – игра придeт», а старается играть с любым соперником низом.

    У меня нет объяснений, почему может быть отставка Осинькина. Я бы попросил у человека, кто это вкидывает, который отвечает за эту перемену, как раз объяснений. Я бы с ним лично хотел пообщаться. Как я бы его охарактеризовал одним словом? Топ-тренер.

    Сергей Игнашевич? У меня никакого отношения к нему нет, я с ним не тренировался», – сказал Солдатенков.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.10.2024 23:21
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1728249041
    Какой же придурок хочет отставки Осинькина?
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