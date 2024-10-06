Капитан «Крыльев» высказался о готовящейся отставке Осинькина

Александр Солдатенков, капитан «Крыльев Советов», высказался о готовящейся отставке главного тренера Игоря Осинькина.

На следующей неделе Осинькина должен сменить Сергей Игнашевич.

Осинькин в Самаре с 2020 года.

Он вернул команду в РПЛ в 2021 году.

«Я бы не хотел называть Осинькина папой, это в первую очередь – тренер, который ставит интересный футбол, на мой взгляд. Это не только мне кажется, болельщики «Крыльев» оценивают эти четыре года, которые Игорь Витальевич работает в клубе. Некоторые люди говорят, что за 15 лет Осинькин ставил один из лучших футболов, которые «Крылья» показывали.

Какое у него самое лучшее качество? То, что он не сваливается на игру «бей вперeд – игра придeт», а старается играть с любым соперником низом.

У меня нет объяснений, почему может быть отставка Осинькина. Я бы попросил у человека, кто это вкидывает, который отвечает за эту перемену, как раз объяснений. Я бы с ним лично хотел пообщаться. Как я бы его охарактеризовал одним словом? Топ-тренер.

Сергей Игнашевич? У меня никакого отношения к нему нет, я с ним не тренировался», – сказал Солдатенков.