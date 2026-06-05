6 июня 2026 года в рамках 17-го тура России Второй лиги А встретятся «Кубань» и «Тюмень».

«Кубань»

Краснодарцы занимают 5-е место, но не могут выиграть уже 4 матча. При этом команда стабильно забивает – в 7 последних матчах. Атака приносит 1.20 гола в среднем за 5 игр. Оборона пропускает столько же, причeм кубанцы пропускают в 4 последних матчах. В прошлом туре ничья с «Амкаром» (2:2). «Кубань» умеет забивать, но победа ускользает.

«Тюмень»

Тюменцы – одна из самых атакующих команд лиги (31 гол в 18 матчах – лучший показатель). Однако форма оставляет желать лучшего: 4 матча без побед, атака сбавила – 0.80 гола в среднем за 5 игр. Оборона дырявая: 1.80 пропущенных. В прошлом туре поражение от «Зенита-2» (1:2). В личной встрече в апреле «Тюмень» победила (2:1). Гости будут цепляться за очки.

Факты о командах

«Кубань»

5-е место, 18 очков, лучший бомбардир: Михаил Агеев (5)

За 5 матчей: 1.20 забито, 1.20 пропущено

4 матча без побед

Забивают в 7 последних матчах

Пропускают в 4 последних матчах

«Тюмень»

7-е место, 23 очка, лучший бомбардир: Владлен Бабаев (8)

За 5 матчей: 0.80 забито, 1.80 пропущено

4 матча без побед

Лучшая атака лиги – 31 гол

Победа над «Кубанью» в апреле (2:1)

Прогноз на матч «Кубань» – «Тюмень»

Обе команды в кризисе побед. «Кубань» хотя бы забивает, «Тюмень» – лучшая атака лиги, но сейчас не в форме. Ожидается равный матч с обменом голами. Гости как минимум не проиграют.

Рекомендованные ставки