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    Кубань - результаты

    Город Краснодар
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт pfckuban.ru/
    Стадион Кубань
    Тренер Андрей Сосницкий
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 16:00 Кубань 1:0 Волга
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 19:00 КАМАЗ 2:1 Кубань
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:00 Кубань 0:1 Нефтехимик
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 13:00 Енисей 2:1 Кубань
    16 тур
    		29 октября, суббота 17:00 Кубань 0:1 Родина
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 16:00 Динамо Мх 2:1 Кубань
    14 тур
    		16 октября, воскресенье 18:00 Кубань 0:0 Балтика
    13 тур
    		9 октября, воскресенье 15:00 Акрон 0:0 Кубань
    12 тур
    		1 октября, суббота 18:00 Кубань 4:0 Краснодар-2
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 2:0 Кубань
    10 тур
    		19 сентября, понедельник 20:00 Кубань 2:1 Арсенал
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 18:00 Шинник 1:0 Кубань
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Кубань 0:0 Волгарь
    7 тур
    		27 августа, суббота 14:00 Велес 3:1 Кубань
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 20:00 Кубань 1:2 Алания
    5 тур
    		15 августа, понедельник 19:30 Рубин 3:0 Кубань
    4 тур
    		7 августа, воскресенье 17:00 Волга 1:4 Кубань
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 19:00 Кубань 0:1 КАМАЗ
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 18:00 Нефтехимик 0:0 Кубань
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 19:00 Кубань 2:0 Уфа
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