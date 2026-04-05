Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Динамо Киров - Кубань: обзор матча 05 апреля 2026

Динамо Киров
05.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
4 : 0
Завершен
Кубань
13' К. Бурыкин 56' М. Лаук 66' М. Лаук (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Динамо Киров - Кубань
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Максим Лаук
74'
Желтая карточка
Максим Лаук
73'
68'
Замена
️️️️➡️️ Сергей Терехов
ГОЛ с пенальти! 3:0! Максим Лаук
66'
ГОЛ! 2:0! Максим Лаук
56'
Замена
Евгений Песиков ️️️️➡️️ Владислав Тепляков
53'
46'
Замена
️️️️➡️️ Илья Быковский
46'
Замена
Евгений Ковалевский ️️️️➡️️ Михаил Агеев
37'
Желтая карточка
Игорь Турсунов
ГОЛ! 1:0! Кирилл Бурыкин
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Киров
1
Владимир Задирака
ВР
72
Владислав Тепляков
ЛЗ
27
Александр Чижевский
ЛЗ
73
Стефан Калинов
ПЗ
19
Александр Степанов
ПЗ
8
Николай Камаев
ЛП
98
Егор Поздняков
ЛП
6
Матвей Мартинкевич
ЦП
91
Артем Филиппов
ПП
31
Кирилл Бурыкин
ПП
17
Максим Лаук
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Кубань
12
Никита Колесовс
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
15
Артем Варганов
ЛЗ
31
Арсений Ефремов
ЛЗ
67
Илья Казаков
ЦЗ
94
Илья Быковский
ПЗ
17
Данила Смирнов
ПЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
8
Игорь Турсунов
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Динамо Киров
7
Роман Полковников
ЦЗ
93
Билал Ахъядов
ЦЗ
17
Евгений Песиков
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
Кубань
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
9
Глеб Бахарев
ЦЗ
62
Максим Офицеров
ЦЗ
10
Илья Мосейчук
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
62
Евгений Ковалевский
ЦЗ
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ЦЗ
4-5-1
1
Задирака
27
Чижевский
73
Калинов
72
Тепляков
19
Степанов
98
Поздняков
91
Филиппов
8
Камаев
6
Мартинкевич
31
Бурыкин
17
Лаук
3-2-1-2
12
Колесовс
13
Терехов
15
Варганов
67
Казаков
70
Абдуллин
31
Ефремов
8
Турсунов
13
Агеев
84
Молтенинов
72
Тепляков
17
Песиков
17
Песиков
72
Тепляков
13
Агеев
62
Ковалевский
62
Ковалевский
13
Агеев
Остались в запасе
Динамо Киров
Кубань
7
Роман Полковников
ЦЗ
93
Билал Ахъядов
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
9
Глеб Бахарев
ЦЗ
62
Максим Офицеров
ЦЗ
10
Илья Мосейчук
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ЦЗ
Остались в запасе
7
Роман Полковников
ЦЗ
93
Билал Ахъядов
ЦЗ
96
Александр Миронов
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
Остались в запасе
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
9
Глеб Бахарев
ЦЗ
62
Максим Офицеров
ЦЗ
10
Илья Мосейчук
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Динамо Киров - Кубань
2
2
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
12
14
Офсайды
5
0
Удары мимо ворот
4
1
Информация о матче
Стадион:
Россия
Новости команд
Все
Динамо Киров
Кубань
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко снялся со Второй лиги
19 июня
3
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Кировское «Динамо» повысилось в классе под руководством экс-спартаковца
8 июня
5
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Тюмень» – «Динамо» Киров: прогноз и ставки на матч Второй лиги А 1 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
31 марта
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко снялся со Второй лиги
19 июня
3
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Динамо Киров
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо Вл
0 : 0
07.06.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Киров
4 : 0
20.05.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 