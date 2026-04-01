Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кубань - Динамо Бр: обзор матча 01 апреля 2026

Кубань
01.04.2026, среда, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Бр
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Прогноз Коэффициенты
Протокол Кубань - Динамо Бр
Завершен
84'
Замена
Дмитрий Пикатов ️️️️➡️️ Егор Тетерлев
Замена
Максим Офицеров ️️️️➡️️ Евгений Ковалевский
76'
75'
Замена
️️️️➡️️ Артем Медведев
Замена
️️️️➡️️ Михаил Агеев
63'
Замена
️️️️➡️️ Илья Мосейчук
63'
59'
Замена
Лев Алим ️️️️➡️️ Владислав Дрогунов
Замена
Илья Молтенинов ️️️️➡️️ Глеб Бахарев
58'
Замена
Данила Смирнов ️️️️➡️️ Сергей Терехов
57'
46'
Замена
️️️️➡️️ Денис Осокин
25'
Желтая карточка
Олег Шалаев
Желтая карточка
Михаил Агеев
23'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
12
Никита Колесовс
ВР
13
Сергей Терехов
ЛЗ
70
Раиль Абдуллин
ЛЗ
15
Артем Варганов
ЛЗ
67
Илья Казаков
ПЗ
91
Александр Куликов
ПЗ
10
Илья Мосейчук
ПЗ
62
Евгений Ковалевский
ЛП
31
Арсений Ефремов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
9
Глеб Бахарев
ЦФ
Динамо Бр
13
Артем Ермаков
ВР
23
Иван Маклаков
ЛЗ
9
Иван Соловьев
ЛЗ
6
Николай Алешин
ЛЗ
3
Никита Маньков
ПЗ
4
Денис Осокин
ПЗ
8
Егор Тетерлев
ПЗ
18
Олег Шалаев
ЛП
12
Артем Медведев
ЦП
10
Владислав Дрогунов
ПП
11
Даниил Коноплев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Кубань
17
Данила Смирнов
ЦЗ
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
8
Игорь Турсунов
ЦЗ
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
62
Максим Офицеров
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
84
Илья Молтенинов
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
Динамо Бр
21
Иван Рапаков
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
15
Лев Алим
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ЦЗ
25
Арсений Медведев
ЦЗ
20
Дмитрий Пикатов
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
3-2-2-2
12
Колесовс
91
Куликов
13
Терехов
70
Абдуллин
15
Варганов
10
Мосейчук
62
Ковалевский
31
Ефремов
9
Бахарев
13
Агеев
3-2-3-1
13
Ермаков
4
Осокин
23
Маклаков
9
Соловьев
8
Тетерлев
6
Алешин
10
Дрогунов
12
Медведев
18
Шалаев
11
Коноплев
13
Терехов
17
Смирнов
17
Смирнов
13
Терехов
62
Ковалевский
62
Офицеров
62
Офицеров
62
Ковалевский
9
Бахарев
84
Молтенинов
84
Молтенинов
9
Бахарев
10
Дрогунов
15
Алим
15
Алим
10
Дрогунов
8
Тетерлев
20
Пикатов
20
Пикатов
8
Тетерлев
Остались в запасе
Кубань
Динамо Бр
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
8
Игорь Турсунов
ЦЗ
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ЦЗ
25
Арсений Медведев
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Остались в запасе
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
8
Игорь Турсунов
ЦЗ
20
Михаил Яковлев
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
Остались в запасе
21
Иван Рапаков
ЦЗ
2
Ричард Головачев
ЦЗ
14
Вадим Кондрашов
ЦЗ
1
Тимур Акмурзин
ЦЗ
25
Арсений Медведев
ЦЗ
17
Кирилл Волович
ЦЗ
19
Сергей Грибов
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Канчельскис
Статистика матча Кубань - Динамо Бр
1
1
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
16
17
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
2
Информация о матче
Главный судья:
D. Tsurkov
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань
Динамо Бр
Канчельскис встал на защиту сборной Узбекистана: «Россия бы тоже проиграла»
Вчера, 16:29
3
Канчельскис отреагировал на рекорд Роналду
Вчера, 01:17
9
Канчельскис объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
23 июня
4
Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026
23 июня
6
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко снялся со Второй лиги
19 июня
3
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Канчельскис встал на защиту сборной Узбекистана: «Россия бы тоже проиграла»
Вчера, 16:29
3
Канчельскис отреагировал на рекорд Роналду
Вчера, 01:17
9
Канчельскис объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
23 июня
4
Канчельскис ответил тем, кто недоволен паузами на водопой на ЧМ-2026
23 июня
6
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Кубань
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Бр
2 : 1
14.06.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Бр
2 : 0
30.05.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 