Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кубань - Динамо-2: обзор матча 21 марта 2026

Кубань
21.03.2026, суббота, 13:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
1 : 3
Завершен
Динамо-2
47' Г. Бахарев
33' В. Окишор
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Кубань - Динамо-2
Завершен
Замена
Михаил Агеев ️️️️➡️️ Илья Быковский
90' +1
Замена
Игорь Турсунов ️️️️➡️️ Максим Офицеров
74'
72'
Замена
️️️️➡️️ Виктор Окишор
ГОЛ! 1:1! Глеб Бахарев
47'
Замена
️️️️➡️️ Юрий Нестеренко
46'
Замена
Раиль Абдуллин ️️️️➡️️ Илья Молтенинов
46'
33'
ГОЛ! 0:1! Виктор Окишор
Желтая карточка
Илья Молтенинов
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
8
Дмитрий Котов
ЛЗ
83
Руслан Гаврилов
ЛЗ
15
Артем Варганов
ЦЗ
94
Илья Быковский
ПЗ
62
Максим Офицеров
ПЗ
10
Илья Мосейчук
ЛП
20
Михаил Яковлев
ЦП
17
Данила Смирнов
ПП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
9
Глеб Бахарев
ЦФ
Динамо-2
84
Адель Сорокин
ВР
64
Максим Никифоров
ЛЗ
98
Степан Ласкин
ЛЗ
2
Кирилл Исаев
ЦЗ
8
Артем Змеев
ПЗ
68
Георгий Тихомиров
ПЗ
10
Арсений Абдулхаликов
ЛП
89
Глеб Мирошниченко
ЦП
75
Максим Майоров
ПП
53
Владислав Кудрявцев
ЦФ
88
Виктор Окишор
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Кубань
12
Никита Колесовс
ЦЗ
8
Игорь Турсунов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ЦЗ
67
Илья Казаков
ЦЗ
31
Арсений Ефремов
ЦЗ
13
Михаил Агеев
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Сергей Терехов
ЦЗ
Динамо-2
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
5
Александер Лубнин
ЦЗ
81
Данила Попков
ЦЗ
57
Даниил Промошкин
ЦЗ
37
Виталий Летехин
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
3-2-3-2
1
Нестеренко
94
Быковский
8
Котов
15
Варганов
83
Гаврилов
62
Офицеров
10
Мосейчук
20
Яковлев
17
Смирнов
9
Бахарев
84
Молтенинов
3-2-3-2
84
Сорокин
8
Змеев
64
Никифоров
2
Исаев
68
Тихомиров
98
Ласкин
75
Майоров
89
Мирошниченко
10
Абдулхаликов
88
Окишор
53
Кудрявцев
62
Офицеров
8
Турсунов
8
Турсунов
62
Офицеров
84
Молтенинов
70
Абдуллин
70
Абдуллин
84
Молтенинов
94
Быковский
13
Агеев
13
Агеев
94
Быковский
Остались в запасе
Кубань
Динамо-2
12
Никита Колесовс
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
67
Илья Казаков
ЦЗ
31
Арсений Ефремов
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Сергей Терехов
ЦЗ
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
5
Александер Лубнин
ЦЗ
81
Данила Попков
ЦЗ
57
Даниил Промошкин
ЦЗ
37
Виталий Летехин
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
12
Никита Колесовс
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
67
Илья Казаков
ЦЗ
31
Арсений Ефремов
ЦЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Сергей Терехов
ЦЗ
Остались в запасе
54
Данил Кузнецов
ЦЗ
30
Вячеслав Сазонов
ЦЗ
65
Владимир Иванов
ЦЗ
73
Егор Лемкин
ЦЗ
20
Никита Ранченков
ЦЗ
42
Денис Симонов
ЦЗ
1
Александр Темиров
ЦЗ
5
Александер Лубнин
ЦЗ
81
Данила Попков
ЦЗ
57
Даниил Промошкин
ЦЗ
37
Виталий Летехин
ЦЗ
48
Даниил Заварзин
ЦЗ
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Кубань - Динамо-2
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
17
10
Офсайды
1
6
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Главный судья:
A. Mayun
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань
Динамо-2
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко снялся со Второй лиги
19 июня
3
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко снялся со Второй лиги
19 июня
3
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо» покинули 4 молодых игрока
22 июня
«Динамо» рассталось с защитником
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Динамо Киров» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
Экс-форвард сборной России Панченко впервые стал главным тренером
10 июня
Больше новостей
Последние матчи
Все
Кубань
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
2 : 2
14.06.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Динамо-2
2 : 2
06.06.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Ставрополь
2 : 1
30.05.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Динамо-2
2 : 2
24.05.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо-2
2 : 1
20.05.2026
Динамо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 