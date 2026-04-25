Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алания - Кубань: обзор матча 25 апреля 2026

Алания
25.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
0 : 2
Завершен
Кубань
37' Г. Бахарев 90' М. Агеев (П)
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Алания - Кубань
Завершен
90'
ГОЛ с пенальти! 0:2! Михаил Агеев
Замена
️️️️➡️️ Артем Закиров
78'
78'
Замена
️️️️➡️️ Игорь Турсунов
Замена
️️️️➡️️ Тарас Гаглоев
78'
77'
Замена
️️️️➡️️ Александр Куликов
Замена
️️️️➡️️ Мурат Ышык
65'
Замена
️️️️➡️️ Исмаил Дибиров
64'
63'
Замена
️️️️➡️️ Глеб Бахарев
63'
Замена
️️️️➡️️ Михаил Яковлев
52'
Замена
️️️️➡️️ Арсений Ефремов
Замена
️️️️➡️️ Сармат Огоев
46'
42'
Желтая карточка
Данила Смирнов
37'
ГОЛ! 0:1! Глеб Бахарев
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
89
Данил Шашлов
ВР
25
Давид Кокоев
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЛЗ
87
Тимур Булацев
ЛЗ
14
Анзор Амиралиев
ПЗ
76
Георгий Каркузаев
ПЗ
3
Артур Кусков
ПЗ
8
Алан Хугаев
ЛП
11
Дато Черткоев
ПП
99
Махач Абдулхамидов
ЦФ
57
Давид Тепсикоев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
62
Максим Офицеров
ЛЗ
67
Илья Казаков
ЛЗ
8
Дмитрий Котов
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ПЗ
15
Артем Варганов
ПЗ
17
Данила Смирнов
ПЗ
10
Илья Мосейчук
ЛП
62
Евгений Ковалевский
ЦП
13
Сергей Терехов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Алания
75
Сармат Огоев
ЛЗ
58
Мурат Ышык
ЛЗ
28
Инал Дудаев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
27
Руслан Гогниев
ЦЗ
1
Давид Бязров
ЦЗ
17
Сармат Касаев
ЦЗ
21
Артур Козырев
ЦЗ
37
Тарас Гаглоев
ПЗ
9
Артем Закиров
ПП
7
Исмаил Дибиров
ЦФ
Кубань
31
Арсений Ефремов
ЛЗ
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
84
Илья Молтенинов
ЦЗ
12
Никита Колесовс
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
91
Александр Куликов
ПЗ
20
Михаил Яковлев
ЦП
8
Игорь Турсунов
ПП
9
Глеб Бахарев
ЦФ
3-2-2-2
89
Шашлов
76
Каркузаев
25
Кокоев
5
Багаев
87
Булацев
3
Кусков
8
Хугаев
11
Черткоев
57
Тепсикоев
99
Абдулхамидов
3-2-3-1
1
Нестеренко
15
Варганов
62
Офицеров
67
Казаков
17
Смирнов
8
Котов
13
Терехов
62
Ковалевский
10
Мосейчук
13
Агеев
75
Огоев
75
Огоев
58
Ышык
58
Ышык
37
Гаглоев
37
Гаглоев
9
Закиров
9
Закиров
7
Дибиров
7
Дибиров
31
Ефремов
31
Ефремов
91
Куликов
91
Куликов
20
Яковлев
20
Яковлев
8
Турсунов
8
Турсунов
9
Бахарев
9
Бахарев
Остались в запасе
Алания
Кубань
28
Инал Дудаев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
27
Руслан Гогниев
ЦЗ
1
Давид Бязров
ЦЗ
17
Сармат Касаев
ЦЗ
21
Артур Козырев
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
84
Илья Молтенинов
ЦЗ
12
Никита Колесовс
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
Остались в запасе
28
Инал Дудаев
ЦЗ
74
Игорь Меликов
ЦЗ
27
Руслан Гогниев
ЦЗ
1
Давид Бязров
ЦЗ
17
Сармат Касаев
ЦЗ
21
Артур Козырев
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тимофей Воробьев
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
84
Илья Молтенинов
ЦЗ
12
Никита Колесовс
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ЦЗ
83
Руслан Гаврилов
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Фомин
Статистика матча Алания - Кубань
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
11
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
1
Информация о матче
Главный судья:
S. Medvedev
Стадион:
им. С.Билимханова
Новости команд
Все
Алания
Кубань
Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана
09:50
2
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
Стало известно, какие российские клубы хотели подписать Хусанова из Узбекистана
09:50
2
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Тюмень» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.95
13 июня
Чемпион России добился повышения в классе
11 июня
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
Экс-игрок сборной России остался без клуба
25 июня
1
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Алания
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Тюмень
2 : 2
14.06.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Динамо Киров
3 : 2
30.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Алания
1 : 2
24.05.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
20.05.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+