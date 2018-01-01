Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
3
6
7
8
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
11
3
4
23
19
4
36
18
8
9
1
31
16
15
33
18
7
5
6
23
22
1
26
18
6
6
6
21
20
1
24
18
6
6
6
30
26
4
24
18
5
7
6
29
36
-7
22
18
6
4
8
33
37
-4
22
18
5
5
8
25
25
0
20
18
5
3
10
20
26
-6
18
18
4
6
8
17
25
-8
18
Команда
3
5
6
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
6
2
1
20
9
11
20
9
6
1
2
12
8
4
19
9
6
0
3
24
16
8
18
9
4
4
1
13
6
7
16
9
4
3
2
11
8
3
15
9
3
5
1
18
11
7
14
9
4
2
3
17
12
5
14
9
3
4
2
16
16
0
13
9
2
5
2
8
8
0
11
9
3
1
5
9
10
-1
10
Команда
3
5
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
9
5
2
2
11
11
0
17
9
2
7
0
11
7
4
13
9
3
2
4
12
14
-2
11
9
2
4
3
13
14
-1
10
9
2
3
4
13
20
-7
9
9
2
2
5
8
14
-6
8
9
2
2
5
11
16
-5
8
9
2
1
6
9
17
-8
7
9
2
0
7
7
14
-7
6
9
0
4
5
9
21
-12
4
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире