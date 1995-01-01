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    Кубань - состав

    Город Краснодар
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт pfckuban.ru/
    Стадион Кубань
    Тренер Андрей Сосницкий
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    1 Нестеренко Юрий Россия Вра 31 20 0 0 1 0 € 0.4 млн.
    22 Хомуха Иван Россия Защ 28 19 0 0 7 0 € 0.3 млн.
    81 Сидоров Максим Россия Защ 24 16 1 0 2 1 € 0.1 млн.
    30 Таказов Сослан Россия Защ 30 12 1 0 3 0 € 0.5 млн.
    2 Рыбин Алексей Россия Защ 35 9 1 0 0 0 -
    28 Байрыев Азат Россия Защ 34 7 0 0 2 0 € 0.6 млн.
    17 Голосов Илья Россия Защ 21 5 0 0 2 0 -
    6 Родин Даниил Россия Пол 20 18 1 0 0 0 -
    10 Абдоков Нури Россия Пол 22 18 5 0 1 0 -
    8 Махатадзе Георгий Россия Пол 24 12 1 0 1 0 € 0.325 млн.
    18 Солоп Аркадий Россия Пол 19 5 0 0 0 0 -
    7 Гурфов Азамат Россия Пол 29 3 0 0 0 0 € 0.35 млн.
    19 Мосейчук Илья Россия Нап 22 19 2 1 4 0 -
    9 Архипов Артем Россия Нап 26 15 2 0 3 0 € 0.4 млн.
    55 Лаук Максим Россия Нап 28 9 0 0 1 0 € 0.15 млн.
    99 Щеткин Алексей Казахстан Нап 31 9 1 0 0 0 € 0.6 млн.
    91 Цаллагов Дзамболат Россия Нап 23 2 0 0 0 0 € 0.225 млн.
    31 Ещенко Сергей Россия Вра 22 - - - - - -
    77 Лобкарев Владимир Россия Защ 29 - - - - - -
    12 Смирнов Александр Россия Защ 26 - - - - - -
    Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 5, нападающих: 5
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