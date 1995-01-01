Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|1
|Нестеренко Юрий
|Вра
|31
|20
|0
|0
|1
|0
|€ 0.4 млн.
|22
|Хомуха Иван
|Защ
|28
|19
|0
|0
|7
|0
|€ 0.3 млн.
|81
|Сидоров Максим
|Защ
|24
|16
|1
|0
|2
|1
|€ 0.1 млн.
|30
|Таказов Сослан
|Защ
|30
|12
|1
|0
|3
|0
|€ 0.5 млн.
|2
|Рыбин Алексей
|Защ
|35
|9
|1
|0
|0
|0
|-
|28
|Байрыев Азат
|Защ
|34
|7
|0
|0
|2
|0
|€ 0.6 млн.
|17
|Голосов Илья
|Защ
|21
|5
|0
|0
|2
|0
|-
|6
|Родин Даниил
|Пол
|20
|18
|1
|0
|0
|0
|-
|10
|Абдоков Нури
|Пол
|22
|18
|5
|0
|1
|0
|-
|8
|Махатадзе Георгий
|Пол
|24
|12
|1
|0
|1
|0
|€ 0.325 млн.
|18
|Солоп Аркадий
|Пол
|19
|5
|0
|0
|0
|0
|-
|7
|Гурфов Азамат
|Пол
|29
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.35 млн.
|19
|Мосейчук Илья
|Нап
|22
|19
|2
|1
|4
|0
|-
|9
|Архипов Артем
|Нап
|26
|15
|2
|0
|3
|0
|€ 0.4 млн.
|55
|Лаук Максим
|Нап
|28
|9
|0
|0
|1
|0
|€ 0.15 млн.
|99
|Щеткин Алексей
|Нап
|31
|9
|1
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|91
|Цаллагов Дзамболат
|Нап
|23
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.225 млн.
|31
|Ещенко Сергей
|Вра
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|77
|Лобкарев Владимир
|Защ
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|Смирнов Александр
|Защ
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 20, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 5, нападающих: 5