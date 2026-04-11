Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кубань - Амкар-Пермь: обзор матча 11 апреля 2026

Кубань
11.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
0 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Кубань - Амкар-Пермь
Завершен
78'
Желтая карточка
Евгений Тюкалов
Замена
Раиль Абдуллин ️️️️➡️️ Илья Мосейчук
74'
Замена
Илья Молтенинов ️️️️➡️️ Глеб Бахарев
74'
Замена
️️️️➡️️ Игорь Турсунов
46'
46'
Замена
Алекс Мацукатов ️️️️➡️️ Александр Долгов
46'
Замена
️️️️➡️️ Евгений Тюкалов
23'
Желтая карточка
Максим Новиков
Замена
️️️️➡️️ Руслан Гаврилов
11'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Тимофей Воробьев
ВР
62
Максим Офицеров
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЛЗ
17
Данила Смирнов
ЛЗ
51
Елисей Емельянов
ЦЗ
31
Арсений Ефремов
ПЗ
83
Руслан Гаврилов
ПЗ
8
Игорь Турсунов
ПЗ
20
Михаил Яковлев
ЦП
9
Глеб Бахарев
ЦФ
10
Илья Мосейчук
ЦФ
Амкар-Пермь
13
Владислав Долженко
ВР
17
Михаил Малоземов
ЛЗ
19
Кирилл Попов
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
88
Максим Новиков
ПЗ
4
Эмиль Галлямов
ПЗ
10
Кирилл Корольков
ЛП
14
Денис Чушъялов
ЦП
6
Лев Толкачев
ПП
7
Евгений Тюкалов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Кубань
15
Артем Варганов
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ЦЗ
62
Евгений Ковалевский
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
84
Илья Молтенинов
ЦЗ
12
Никита Колесовс
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
67
Илья Казаков
ЦЗ
13
Михаил Агеев
ЦЗ
13
Сергей Терехов
ЦЗ
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
Амкар-Пермь
3
Максим Смольников
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
15
Алекс Мацукатов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЦЗ
3-2-1-2
1
Воробьев
62
Офицеров
91
Куликов
51
Емельянов
17
Смирнов
8
Турсунов
20
Яковлев
10
Мосейчук
9
Бахарев
3-2-3-2
13
Долженко
88
Новиков
17
Малоземов
44
Сухорученко
4
Галлямов
19
Попов
6
Толкачев
14
Чушъялов
10
Корольков
11
Долгов
7
Тюкалов
10
Мосейчук
70
Абдуллин
70
Абдуллин
10
Мосейчук
Яковлев
62
Ковалевский
62
Ковалевский
Яковлев
9
Бахарев
84
Молтенинов
84
Молтенинов
9
Бахарев
11
Долгов
15
Мацукатов
15
Мацукатов
11
Долгов
97
Голдобин
97
Голдобин
Остались в запасе
Кубань
Амкар-Пермь
15
Артем Варганов
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
12
Никита Колесовс
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
67
Илья Казаков
ЦЗ
13
Михаил Агеев
ЦЗ
13
Сергей Терехов
ЦЗ
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
3
Максим Смольников
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Остались в запасе
15
Артем Варганов
ЦЗ
1
Юрий Нестеренко
ЦЗ
48
Владимир Филимонов
ЦЗ
12
Никита Колесовс
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
67
Илья Казаков
ЦЗ
13
Михаил Агеев
ЦЗ
13
Сергей Терехов
ЦЗ
8
Дмитрий Котов
ЦЗ
Остались в запасе
3
Максим Смольников
ЦЗ
6
Тимофей Кудымов
ЦЗ
45
Андрей Придук
ЦЗ
1
Владислав Зернаев
ЦЗ
Главный тренер
Ярослав Мочалов
Статистика матча Кубань - Амкар-Пермь
4
Всего ударов по воротам
3
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
3
5
Нарушения
15
17
Офсайды
2
2
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
0
6
Информация о матче
Главный судья:
P. Lysenko
Стадион:
Кубань
Новости команд
Все
Кубань
Амкар-Пермь
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко снялся со Второй лиги
19 июня
3
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
В Краснодарском крае впервые с 1977 года осталось только 2 клуба в основных лигах
22 июня
2
«Это был ужас»: Ещенко рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в «Кубани»
21 июня
1
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко снялся со Второй лиги
19 июня
3
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Амкар» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.60
13 июня
«Алания» – «Амкар»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
Российский клуб проведет домашний матч в 6500 километрах от дома
11 февраля
1
«Торпедо» подписало трех игроков
13 января
Больше новостей
Последние матчи
Все
Кубань
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
14.06.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Алания
1 : 1
06.06.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Тюмень
0 : 0
24.05.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 2
20.05.2026
Зенит-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 