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  • Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал спасение в матче с ЦСКА

Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал спасение в матче с ЦСКА

Вчера, 18:51

Сергей Булатов, главный тренер «Крыльев Советов», прокомментировал исход матча 2-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

  • Самарцы отыгрались во втором тайме.
  • У «Крыльев» после двух туров два очка.
  • Следующий соперник – «Балтика».

– Если после матча с «Динамо» мы говорили, что все хорошо, но не было голов, то сегодня мы увидели голы. Да, ЦСКА мог забивать, у них было две штанги. Хорошо, что ребята нас услышали, мы много прессинговали, и даже в конце были небольшие моменты, могли даже победить. В первом тайме мы не смогли выдержать тот уровень единоборств, который показал нам ЦСКА, но во втором тайме исправились.

В Махачкалу мы поедем тем составом, который был и сейчас. Если будут какие‑то изменения среди травмированных, то, может быть, мы кого‑то и привезем в Дагестан.

– Вы увозите две очка в двух матчах. Это не самый лучший результат, но насколько вам легче так уезжать из Москвы?

– С математической точки зрения это не чемпионский график, но на тренировках мы говорим, что мы лучшая команда и двигаемся в правильном направлении.

– На какой результат вы ориентируетесь?

– У нас нет какой‑то задачи. У нас один ориентир – все должны делать одну вещь, которая гласит: «Мы должны делать все, чтобы победить в следующем матче.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Булатов Сергей
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