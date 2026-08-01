Тренер «Крыльев Советов» прокомментировал спасение в матче с ЦСКА

Сергей Булатов, главный тренер «Крыльев Советов», прокомментировал исход матча 2-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
- Самарцы отыгрались во втором тайме.
- У «Крыльев» после двух туров два очка.
- Следующий соперник – «Балтика».
– Если после матча с «Динамо» мы говорили, что все хорошо, но не было голов, то сегодня мы увидели голы. Да, ЦСКА мог забивать, у них было две штанги. Хорошо, что ребята нас услышали, мы много прессинговали, и даже в конце были небольшие моменты, могли даже победить. В первом тайме мы не смогли выдержать тот уровень единоборств, который показал нам ЦСКА, но во втором тайме исправились.
В Махачкалу мы поедем тем составом, который был и сейчас. Если будут какие‑то изменения среди травмированных, то, может быть, мы кого‑то и привезем в Дагестан.
– Вы увозите две очка в двух матчах. Это не самый лучший результат, но насколько вам легче так уезжать из Москвы?
– С математической точки зрения это не чемпионский график, но на тренировках мы говорим, что мы лучшая команда и двигаемся в правильном направлении.
– На какой результат вы ориентируетесь?
– У нас нет какой‑то задачи. У нас один ориентир – все должны делать одну вещь, которая гласит: «Мы должны делать все, чтобы победить в следующем матче.