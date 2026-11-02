Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2026/2027 Россия. Премьер-лига 2026/2027 Товарищеские матчи 2026 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2014/2015 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2011/2012 Россия. Кубок 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009