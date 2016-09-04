Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2019/2020 Турция. Суперлига 2018/2019 Турция. Суперлига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Испания. Кубок 2013/2014 Испания. Примера 2013/2014 Испания. Примера 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Лига Европы 2009/2010