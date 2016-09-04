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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Черногория
Румыния - Черногория: обзор матча 04 сентября 2016
Румыния
04.09.2016, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 1 тур
1 : 1
Завершен
Черногория
85'
А. Попа
87'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Черногория
Пенальти не реализован!
Н. Станчу
90'
+7
90'
+2
Замена
Н. Николич
️️️️
Ф. Бечирай
Замена
К. Кешеру
️️️️
Б. Станку
90'
88'
Желтая карточка
С. Йоветич
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Д. Кояшевич
ГОЛ! 1:0!
А. Попа
85'
80'
Замена
Д. Кояшевич
️️️️
М. Вешович
Замена
А. Попа
️️️️
Э. Бикфалви
76'
Замена
Г. Торже
️️️️
Ф. Андоне
70'
68'
Замена
С. Мугоша
️️️️
М. Бакич
Желтая карточка
Ф. Андоне
48'
Желтая карточка
К. Моци
41'
31'
Желтая карточка
М. Симич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Стелиано Филип
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
5
Овидиу Хобан
ЦП
6
Ромарио Бензар
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
14
Флорин Андоне
ЦФ
19
Богдан Станку
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
Черногория
12
Младен Божович
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Марко Бакич
ЦП
0
Никола Вукчевич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
10
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Румыния
12
Кристиан Балградян
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
20
Адриан Попа
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
20
Габриэль Энаке
ЦП
0
Дорин Ротариу
ПВ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
3
Владимир Родич
ЦП
13
Владимир Болевич
ЦП
20
Неманья Николич
ЦП
9
Стефан Мугоша
ЦФ
7
Дамир Кояшевич
ЦФ
3-4-1-2
1
Пантилимон
22
Сэпунару
4
Моци
21
Григоре
16
Филип
5
Хобан
6
Бензар
10
Станчу
17
Бикфалви
19
Станку
14
Андоне
3-2-3-2
12
Божович
7
Вешович
15
Савич
22
Симич
23
Марушич
6
Томашевич
18
Бакич
0
Вукчевич
19
Шчекич
10
Йоветич
11
Бечирай
17
Бикфалви
20
Попа
20
Попа
17
Бикфалви
14
Андоне
11
Торже
11
Торже
14
Андоне
19
Станку
13
Кешеру
13
Кешеру
19
Станку
11
Бечирай
20
Николич
20
Николич
11
Бечирай
18
Бакич
9
Мугоша
9
Мугоша
18
Бакич
7
Вешович
7
Кояшевич
7
Кояшевич
7
Вешович
Остались в запасе
Румыния
Черногория
12
Кристиан Балградян
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
20
Габриэль Энаке
ЦП
0
Дорин Ротариу
ПВ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Даум
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
3
Владимир Родич
ЦП
13
Владимир Болевич
ЦП
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Остались в запасе
12
Кристиан Балградян
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
10
Александру Максим
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
20
Габриэль Энаке
ЦП
0
Дорин Ротариу
ПВ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Остались в запасе
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Милан Миятович
ВР
12
Даниэль Петкович
ВР
17
Эльсад Зверотич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
20
Александар Шофранац
ЦЗ
3
Владимир Родич
ЦП
13
Владимир Болевич
ЦП
Главный тренер
Кристоф Даум
Главный тренер
Любиша Тумбакович
Статистика матча Румыния - Черногория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Под Горицом
Где смотреть матч:
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