Любиша Тумбакович
Тренер
|Имя
|Любиша
|Фамилия
|Тумбакович
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|2 сентября 1952
|Имя
|Любиша
|Фамилия
|Тумбакович
|Гражданство
|Сербия
|Дата рождения
|2 сентября 1952
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Сербия
|4
|2
|1
|1
|Черногория
|3
|0
|1
|2
|Дата
|Матч
|22.03.2019
|Болгария
|1 : 1
|Черногория
|25.03.2019
|Черногория
|1 : 5
|Англия
|07.06.2019
|Черногория
|1 : 1
|Косово
|07.09.2019
|Сербия
|2 : 4
|Португалия
|14.10.2019
|Литва
|1 : 2
|Сербия
|14.11.2019
|Сербия
|3 : 2
|Люксембург
|17.11.2019
|Сербия
|2 : 2
|Украина