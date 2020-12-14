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    Любиша Тумбакович

    Тренер
    Имя Любиша
    Фамилия Тумбакович
    Гражданство Сербия
    Дата рождения 2 сентября 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сербия 4 2 1 1 Черногория 3 0 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.03.2019 Болгария 1 : 1 Черногория
    25.03.2019 Черногория 1 : 5 Англия
    07.06.2019 Черногория 1 : 1 Косово
    07.09.2019 Сербия 2 : 4 Португалия
    14.10.2019 Литва 1 : 2 Сербия
    14.11.2019 Сербия 3 : 2 Люксембург
    17.11.2019 Сербия 2 : 2 Украина
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