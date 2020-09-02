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    Тренер Сербии Тумбакович: «Без Алексея Миранчука и Головина россиянам будет сложно»

    Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович дал комментарий перед матчем первого тура Лиги наций против России. Он обратил внимание на отсутствие полузащитников у соперника.

    «Мы только начали тренировки. В этом есть проблема. Могу сказать, что мы просматривали российских игроков. Считаю, что сборная России является сильной, организованной командой с хорошей атмосферой в коллективе, там собраны опытные игроки.

    Алексей Миранчук и Александр Головин – отличные игроки, без них россиянам будет тяжело, но в сборной России есть и другие хорошие футболисты», – сказал Тумбакович.

    • Матч между командами состоится завтра, 3 сентября.
    • Последний раз Россия и Сербия встречались в товарищеском матче в июне 2016 года (1:1).
    • Сборные не играли с прошлого ноября.

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    Источник: «Р-Спорт»

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