Тренер Сербии Тумбакович: «Без Алексея Миранчука и Головина россиянам будет сложно»

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович дал комментарий перед матчем первого тура Лиги наций против России. Он обратил внимание на отсутствие полузащитников у соперника.
«Мы только начали тренировки. В этом есть проблема. Могу сказать, что мы просматривали российских игроков. Считаю, что сборная России является сильной, организованной командой с хорошей атмосферой в коллективе, там собраны опытные игроки.
Алексей Миранчук и Александр Головин – отличные игроки, без них россиянам будет тяжело, но в сборной России есть и другие хорошие футболисты», – сказал Тумбакович.
- Матч между командами состоится завтра, 3 сентября.
- Последний раз Россия и Сербия встречались в товарищеском матче в июне 2016 года (1:1).
- Сборные не играли с прошлого ноября.
Источник: «Р-Спорт»