Тренер Сербии Тумбакович: «Без Алексея Миранчука и Головина россиянам будет сложно»

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович дал комментарий перед матчем первого тура Лиги наций против России. Он обратил внимание на отсутствие полузащитников у соперника.

«Мы только начали тренировки. В этом есть проблема. Могу сказать, что мы просматривали российских игроков. Считаю, что сборная России является сильной, организованной командой с хорошей атмосферой в коллективе, там собраны опытные игроки.

Алексей Миранчук и Александр Головин – отличные игроки, без них россиянам будет тяжело, но в сборной России есть и другие хорошие футболисты», – сказал Тумбакович.