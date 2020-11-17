Тренер сборной Сербии: «У России много классных игроков. Это большая футбольная нация»

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Россией.

«Вызов в сборную – уже мотивация. А тут матч с Россией – это большая футбольная нация, хороший раздражитель. Так что приложим все силы для достижения хорошего результата.

У России много классных игроков, они могут менять состав и тактику, так что возможны всякие сюрпризы», – приводит слова Тумбаковича «Спорт-Экспресс».

Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.

сыграет с Сербией. Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

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