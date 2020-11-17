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  • Тренер сборной Сербии: «У России много классных игроков. Это большая футбольная нация»

Тренер сборной Сербии: «У России много классных игроков. Это большая футбольная нация»

17 ноября 2020, 20:52
6

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Россией.

«Вызов в сборную – уже мотивация. А тут матч с Россией – это большая футбольная нация, хороший раздражитель. Так что приложим все силы для достижения хорошего результата.

У России много классных игроков, они могут менять состав и тактику, так что возможны всякие сюрпризы», – приводит слова Тумбаковича «Спорт-Экспресс».

  • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.
  • Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

Джикия – перед матчем с Сербией: «Мы никого не боимся»

Черчесов: «Задача сборной России — занять первое место в группе Лиги наций»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Сербия Тумбакович Любиша
Комментарии (6)
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Граф2019
1605636058
ну поддайтесь!!! а мы вас поЛюбиша...
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Fusballer
1605638026
Турки пели, теперь сербы.
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inzek
1605657777
реверансы после матча
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Бухбух
1605662951
Классные игроки. А кто это? Огласите список, плиз.
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Axe111
1605672982
Льстец, ох и льстец....
Ответить
msh88
1605757050
Да игроки то нормальные, что есть, то есть они наши. Но вот тренера надо убирать. Дали время ничего не получилось. На выход. Самой игры нет. Пусть другие пробуют.
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