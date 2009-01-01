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    Тренер сборной Сербии: «У России много классных игроков. Это большая футбольная нация»

    Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Россией.

    «Вызов в сборную – уже мотивация. А тут матч с Россией – это большая футбольная нация, хороший раздражитель. Так что приложим все силы для достижения хорошего результата.

    У России много классных игроков, они могут менять состав и тактику, так что возможны всякие сюрпризы», – приводит слова Тумбаковича «Спорт-Экспресс».

    • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.
    • Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2591

      Puddle 4 минуты назад

      Это точно, еще бы поросят из состава поубирать

      0
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      Рейтинг: +360

      Fusballer 1 час назад

      Турки пели, теперь сербы. Не к добру)

      0
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      Рейтинг: +790

      Граф2019 1 час назад

      ну поддайтесь!!! а мы вас поЛюбиша...

      0
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