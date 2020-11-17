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    Черчесов: «Задача сборной России — занять первое место в группе Лиги наций»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда готовится к матчу 6-го тура Лиги наций против сборной Сербии.

    «После игры с Турцией мы немного поговорили, вчера было две группы, кто играл с первых минут. Одно занятие провели восстановительное, те, кто не играл, тренировались на поле больше. Была небольшая теория перед ужином, разобрали некоторые нюансы предыдущей игры. Этот ритм был у нас и в октябре, поэтому мы его повторяем.

    Мы не можем говорить за соперника, как они будут готовиться, есть ли у них мотивация или нет. Это ваши предположения. Мы готовимся к матчу, есть турнирная борьба, которая дает Сербии шанс быть выше, чем сейчас. У нас задача — занять первое место. Практически у всех сборных есть потери. Сегодня проведем теорию, проанализируем последние игры и будем готовиться к сопернику. Медицинский штаб даст нам информацию о том, кто насколько восстановился, от этого будем исходить.

    Естественно, у нас есть игроки, которые заменят тех, которых не будет. У нас есть еще время понять, кто будет играть и по какой системе. Мы спокойно к этому относимся. Ситуации разные: травмы, дисквалификации, коронавирус. В такое время живем. В каждой игре нужно находить возможность выпускать команду, которая будет добиваться результата», – сказал Черчесов.

    • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1351

      15112007 32 минуты назад

      Специально Дзюбу убрали, чтоб слить матч туркам. Политика - проститутка.

      0
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      Рейтинг: +6732

      FanatSerj 39 минут назад

      Давайте там соберитесь, на крайний матч, а то уже все добытое преимущество то сами продзюбенили,то помогли его продзюбенить.
      И Усатый давай там всех подзвиздюливай, клубы с даже с легами и то не котируются в Европе, а тебе только отечественные деревья в помощь, крутись как раньше, но результат нужен.

      0
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      Рейтинг: +2075

      FENIX-SL 53 минуты назад

      ахахахаха
      максимум 3

      0
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      Рейтинг: +19118

      Боцман59rus 53 минуты назад

      #черт

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