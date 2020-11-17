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  • Черчесов: «Задача сборной России — занять первое место в группе Лиги наций»

Черчесов: «Задача сборной России — занять первое место в группе Лиги наций»

17 ноября 2020, 16:24
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда готовится к матчу 6-го тура Лиги наций против сборной Сербии.

«После игры с Турцией мы немного поговорили, вчера было две группы, кто играл с первых минут. Одно занятие провели восстановительное, те, кто не играл, тренировались на поле больше. Была небольшая теория перед ужином, разобрали некоторые нюансы предыдущей игры. Этот ритм был у нас и в октябре, поэтому мы его повторяем.

Мы не можем говорить за соперника, как они будут готовиться, есть ли у них мотивация или нет. Это ваши предположения. Мы готовимся к матчу, есть турнирная борьба, которая дает Сербии шанс быть выше, чем сейчас. У нас задача — занять первое место. Практически у всех сборных есть потери. Сегодня проведем теорию, проанализируем последние игры и будем готовиться к сопернику. Медицинский штаб даст нам информацию о том, кто насколько восстановился, от этого будем исходить.

Естественно, у нас есть игроки, которые заменят тех, которых не будет. У нас есть еще время понять, кто будет играть и по какой системе. Мы спокойно к этому относимся. Ситуации разные: травмы, дисквалификации, коронавирус. В такое время живем. В каждой игре нужно находить возможность выпускать команду, которая будет добиваться результата», – сказал Черчесов.

  • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.

Источник: Sport24
Сербия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1605619732
#черт
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FanatSerj
1605620567
Давайте там соберитесь, на крайний матч, а то уже все добытое преимущество то сами продзюбенили,то помогли его продзюбенить. И Усатый давай там всех подзвиздюливай, клубы с даже с легами и то не котируются в Европе, а тебе только отечественные деревья в помощь, крутись как раньше, но результат нужен.
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15112007
1605620968
Специально Дзюбу убрали, чтоб слить матч туркам. Политика - проститутка.
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Иван Петров 1986
1605623949
А еще стать чемпионами европы и мира.
Ответить
NewLife
1605625014
Вопреки чабану, надо победить.! Видимо русский для него не родной язык, не буду придираться к осетину, но почему постоянно "мы, мы, мы....." - бздит говорить "Я" ?
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Алекс636363
1605643201
черчесов, ****, если пустозвонишь - пошел на фиг в отставку. болтун
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пряник929
1605734224
Играть на поле должны игроки, а не пустозвоны тренеры, отставка!!!
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GoLenaStop
1605735255
До конца матча 4 минуты, счет 5-0, но не все еще потеряно... Ночной позор, который раз...
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Алекс636363
1605736244
немного поговорили, немного проиграли - всего с разницей в пять мячей. и это подвиг - ведь не 0-10 же
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