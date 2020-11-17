Черчесов: «Задача сборной России — занять первое место в группе Лиги наций»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда готовится к матчу 6-го тура Лиги наций против сборной Сербии.

«После игры с Турцией мы немного поговорили, вчера было две группы, кто играл с первых минут. Одно занятие провели восстановительное, те, кто не играл, тренировались на поле больше. Была небольшая теория перед ужином, разобрали некоторые нюансы предыдущей игры. Этот ритм был у нас и в октябре, поэтому мы его повторяем.

Мы не можем говорить за соперника, как они будут готовиться, есть ли у них мотивация или нет. Это ваши предположения. Мы готовимся к матчу, есть турнирная борьба, которая дает Сербии шанс быть выше, чем сейчас. У нас задача — занять первое место. Практически у всех сборных есть потери. Сегодня проведем теорию, проанализируем последние игры и будем готовиться к сопернику. Медицинский штаб даст нам информацию о том, кто насколько восстановился, от этого будем исходить.

Естественно, у нас есть игроки, которые заменят тех, которых не будет. У нас есть еще время понять, кто будет играть и по какой системе. Мы спокойно к этому относимся. Ситуации разные: травмы, дисквалификации, коронавирус. В такое время живем. В каждой игре нужно находить возможность выпускать команду, которая будет добиваться результата», – сказал Черчесов.