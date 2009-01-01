Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Джикия – перед матчем с Сербией: «Мы никого не боимся»

    Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Сербией.

    «Мы никого не боимся. У Сербии много хороших и сильных футболистов, которые выступают в отличных клубах. Но в среду играет не Джикия против Митровича, а сборная России против сборной Сербии.

    В коллективе новые игроки чувствуют себя достаточно неплохо. У них есть опыт выступления в европейских турнирах. Смотря на них, я вспоминаю себя: когда попал в сборную, долгое время не играл. Потихоньку проходил адаптацию и со временем начал выступать.

    Думаю, с ними будет то же самое. Главное, что в команде нет никаких обид, «почему я не играю» и все такое. Все тренируются, все выкладываются», – сказал Джикия.

    • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.
    • Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

    Черчесов: «Задача сборной России — занять первое место в группе Лиги наций»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:18
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5131

      NewLife 12 минут назад

      Вопрос: боятся ли вас сербы ?
      "Главное, что в команде нет никаких обид..." Главное, что нет игры. Можете не бояться, но надо забивать и не пропускать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2595

      Puddle 29 минут назад

      Позор Шашлыкии

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1368

      аларм дубль2 > Puddle 5 минут назад

      ПШЕЛ ВОН !СТУПАЙ В СВОЕ БОЛОТО ПЕС СМЕРДЯЧИЙ!БОЛОНКА ОБГАЖЕННАЯ !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2595

      Puddle > аларм дубль2 53 секунды назад

      Сунь в пукан эскимо, чтобы остудить его, а то дымится из твоей поросячей розовой попки. Гы-гы-гы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80609
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru