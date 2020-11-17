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Джикия – перед матчем с Сербией: «Мы никого не боимся»

17 ноября 2020, 19:18
5

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча Лиги наций с Сербией.

«Мы никого не боимся. У Сербии много хороших и сильных футболистов, которые выступают в отличных клубах. Но в среду играет не Джикия против Митровича, а сборная России против сборной Сербии.

В коллективе новые игроки чувствуют себя достаточно неплохо. У них есть опыт выступления в европейских турнирах. Смотря на них, я вспоминаю себя: когда попал в сборную, долгое время не играл. Потихоньку проходил адаптацию и со временем начал выступать.

Думаю, с ними будет то же самое. Главное, что в команде нет никаких обид, «почему я не играю» и все такое. Все тренируются, все выкладываются», – сказал Джикия.

  • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.
  • Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

Черчесов: «Задача сборной России — занять первое место в группе Лиги наций»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Сербия Джикия Георгий
Комментарии (5)
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NewLife
1605632639
Вопрос: боятся ли вас сербы ? "Главное, что в команде нет никаких обид..." Главное, что нет игры. Можете не бояться, но надо забивать и не пропускать.
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baden69
1605635387
Жора, а ты в курсе, что вас уже вообще никто не боится. Есть впечатление, что либо забьем первыми, но после этого, оберегая победный счет, пропустим в концовке и ничья будет не в нашу пользу, либо первыми пропустим, после чего героически сравняем счет... и на этом все, времени на большее не хватит. Итог один венгры с турками ни за что не сыграют так, как нужно нам.
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Просто-333
1605668251
«Мы никого не боимся» сказало стадо баранов и прыгнуло за вожаком в пропасть
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zigbert
1605716097
Последняя игра. Она самая решающая и здесь надо проявить все свои лучшие качества.
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житель СПб
1605733483
Как мне этот грузинский болтун не нравится!
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