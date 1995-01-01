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    Хаджибегич возглавил сборную Черногории. Он пришел на место уволенного за скандал Тумбаковича

    Фарук Хаджибегич объявлен главным тренером сборной Черногории.

    Местная федерация футбола подписала со специалистом контракт до конца 2020 года.

    Хаджибегич сменил на посту главного тренера Любиша Тумбаковича, ранее уволенного из-за скандала перед матчем со сборной Косово. Он и двое игроков сборной Черногории сербских корней, отказались выходить на поле против соперника.

    • Последние 12 лет Хаджибегич тренировал клубы Франции.
    • Прошедший сезон специалист провел, возглавляя «Ред Стар».

    Тумбакович назначен главным тренером сборной Сербии

    Источник: Официальный сайт Федерации Футбола Черногории

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