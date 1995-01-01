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    Тумбакович назначен главным тренером сборной Сербии

    Федерация Футбола Сербии анонсировала назначение Любиша Тумбаковича главным тренером национальной сборной.

    Как сообщает пресс-служба сербской Федерации футбола, представители организации единогласно выбрали кандидатуру 66-летнего Тумбаковича. Помимо него в шорт-листе фигурировало три специалиста, чьи имена не разглашаются.

    • Первый официальный матч Любиша состоится 7 сентября против Португалии.
    • Тумбакович ранее возглавлял сборную Черногории.
    • В начале июня он и двое черногорских футболистов сербского происхождения отказались выходить на матч отборочного турнира Евро-2020 против Косово.
    • После скандала специалист был уволен.

    Источник: Официальный твиттер сборной Сербии

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