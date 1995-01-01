Тумбакович назначен главным тренером сборной Сербии

Федерация Футбола Сербии анонсировала назначение Любиша Тумбаковича главным тренером национальной сборной.
Как сообщает пресс-служба сербской Федерации футбола, представители организации единогласно выбрали кандидатуру 66-летнего Тумбаковича. Помимо него в шорт-листе фигурировало три специалиста, чьи имена не разглашаются.
- Первый официальный матч Любиша состоится 7 сентября против Португалии.
- Тумбакович ранее возглавлял сборную Черногории.
- В начале июня он и двое черногорских футболистов сербского происхождения отказались выходить на матч отборочного турнира Евро-2020 против Косово.
- После скандала специалист был уволен.