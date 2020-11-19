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  • Тумбакович – о 5:0 с Россией: «Надо признать, нам немного повезло»

Тумбакович – о 5:0 с Россией: «Надо признать, нам немного повезло»

19 ноября 2020, 02:25
6

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций с Россией (5:0).

«Матч был хороший. Надо признать, нам немного повезло. Парни были сильно мотивированы, жаждали доказать свою состоятельность, были сфокусированы на том, что от них требовалось.

Хорошо, что мы сохранили прописку, но я бы отдал все ради победы в стыковых матчах за путевку на чемпионат Европы. Впрочем, это футбол. Будем ждать новой возможности.

У нас молодая команда, и у нее безусловно есть будущее. Игроки вышли на матч с высокой мотивацией и амбициями.

Многие из них будут кандидатами на участие в отборочных матчах к чемпионату мира. Конечно, при условии, что мы все останемся на своих местах и сохраним набранный ход», – приводит слова Тумбаковича пресс-служба УЕФА.

Черчесов: «Мы свой отборочный цикл на Евро прошли великолепно. У сербов это не получилось»

Источник: сайт УЕФА
Россия Сербия Тумбакович Любиша
Комментарии (6)
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portero
1605743160
Конечно повезло , что унас Черчесов ставит Заболотного и т.д. и т.п.... с таким ноано-тренером нечего ловить...
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Просто-333
1605754795
Какой скромный
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Каратель помойников
1605768777
Немного это когда 1:0,ну два,а тут пять!!!! Скажите честно,не ожидали такого подарка от физрука
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zigbert
1605786202
Вообще сербы играли легко и непринужденно,как на тренировке. О нашей сборной сказать такое нельзя.
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