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    Тумбакович – о 5:0 с Россией: «Надо признать, нам немного повезло»

    Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций с Россией (5:0).

    «Матч был хороший. Надо признать, нам немного повезло. Парни были сильно мотивированы, жаждали доказать свою состоятельность, были сфокусированы на том, что от них требовалось.

    Хорошо, что мы сохранили прописку, но я бы отдал все ради победы в стыковых матчах за путевку на чемпионат Европы. Впрочем, это футбол. Будем ждать новой возможности.

    У нас молодая команда, и у нее безусловно есть будущее. Игроки вышли на матч с высокой мотивацией и амбициями.

    Многие из них будут кандидатами на участие в отборочных матчах к чемпионату мира. Конечно, при условии, что мы все останемся на своих местах и сохраним набранный ход», – приводит слова Тумбаковича пресс-служба УЕФА.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +43167

      portero 55 минут назад

      Конечно повезло , что унас Черчесов ставит Заболотного и т.д. и т.п.... с таким ноано-тренером нечего ловить...

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