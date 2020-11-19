Тумбакович – о 5:0 с Россией: «Надо признать, нам немного повезло»

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций с Россией (5:0).

«Матч был хороший. Надо признать, нам немного повезло. Парни были сильно мотивированы, жаждали доказать свою состоятельность, были сфокусированы на том, что от них требовалось.

Хорошо, что мы сохранили прописку, но я бы отдал все ради победы в стыковых матчах за путевку на чемпионат Европы. Впрочем, это футбол. Будем ждать новой возможности.

У нас молодая команда, и у нее безусловно есть будущее. Игроки вышли на матч с высокой мотивацией и амбициями.

Многие из них будут кандидатами на участие в отборочных матчах к чемпионату мира. Конечно, при условии, что мы все останемся на своих местах и сохраним набранный ход», – приводит слова Тумбаковича пресс-служба УЕФА.

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