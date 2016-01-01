Тумбакович – о 5:0 с Россией: «Надо признать, нам немного повезло»

Конечно повезло , что унас Черчесов ставит Заболотного и т.д. и т.п.... с таким ноано-тренером нечего ловить...
Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций с Россией (5:0).
«Матч был хороший. Надо признать, нам немного повезло. Парни были сильно мотивированы, жаждали доказать свою состоятельность, были сфокусированы на том, что от них требовалось.
Хорошо, что мы сохранили прописку, но я бы отдал все ради победы в стыковых матчах за путевку на чемпионат Европы. Впрочем, это футбол. Будем ждать новой возможности.
У нас молодая команда, и у нее безусловно есть будущее. Игроки вышли на матч с высокой мотивацией и амбициями.
Многие из них будут кандидатами на участие в отборочных матчах к чемпионату мира. Конечно, при условии, что мы все останемся на своих местах и сохраним набранный ход», – приводит слова Тумбаковича пресс-служба УЕФА.
- Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022.
- Сборная России пропустила восемь мячей в двух последних матчах.
- Россия потерпела самое крупное поражение за 16 лет.
Черчесов: «Мы свой отборочный цикл на Евро прошли великолепно. У сербов это не получилось»