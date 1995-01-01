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    Черчесов: «Мы свой отборочный цикл на Евро прошли великолепно. У сербов это не получилось»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

    — В первом тайме показалось, что у России было даже больше моментов. Почему к перерыву — 0:4?

    У них все залетело, а у нас нет. Хотя я думаю, что даже если бы забили наш первый момент — надо быть объективным — сербы были свежее, лучше. Сербы заслуженно победили.

    У нас не было привычного движения. Когда команда физически не готова, мы выглядит ниже своего уровня. Это уже который раз подтверждается.

    — Как вы после этого матча относитесь к тому, что Россия вышла на Евро, а сербы — нет?

    — Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жалко пандемия нас чуть-чуть приостановила. Значит, сербы, когда надо было быть готовыми, у них это не получилось. А мы дали результат. Хотя Сербия всегда была хорошей командой. Не знаю, по какой причине у них что-то не получилось.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 01:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6753

      FanatSerj 1 час назад

      "команда физически не готова" у нас то два матча в неделю играть не умеют, а тут три и самый важный последний, а перед этим 10-м с Турками ушатывались.
      И самое забавное что Жирков все три матча отпахал без замен, он конечно "конь" но явно уже посидевший и не самый молодой ))
      Минус Усатому что с Молдовой не поставил полностью второй состав из молодых.

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