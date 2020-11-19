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  • Черчесов: «Мы свой отборочный цикл на Евро прошли великолепно. У сербов это не получилось»

Черчесов: «Мы свой отборочный цикл на Евро прошли великолепно. У сербов это не получилось»

19 ноября 2020, 01:56
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

— В первом тайме показалось, что у России было даже больше моментов. Почему к перерыву — 0:4?

У них все залетело, а у нас нет. Хотя я думаю, что даже если бы забили наш первый момент — надо быть объективным — сербы были свежее, лучше. Сербы заслуженно победили.

У нас не было привычного движения. Когда команда физически не готова, мы выглядит ниже своего уровня. Это уже который раз подтверждается.

— Как вы после этого матча относитесь к тому, что Россия вышла на Евро, а сербы — нет?

— Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жалко пандемия нас чуть-чуть приостановила. Значит, сербы, когда надо было быть готовыми, у них это не получилось. А мы дали результат. Хотя Сербия всегда была хорошей командой. Не знаю, по какой причине у них что-то не получилось.

Черчесов: «Отставка? Вопрос не ко мне. Начали турнир хорошо, закончили неважно»

Источник: «Матч ТВ»
Россия Сербия Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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FanatSerj
1605742754
"команда физически не готова" у нас то два матча в неделю играть не умеют, а тут три и самый важный последний, а перед этим 10-м с Турками ушатывались. И самое забавное что Жирков все три матча отпахал без замен, он конечно "конь" но явно уже посидевший и не самый молодой )) Минус Усатому что с Молдовой не поставил полностью второй состав из молодых.
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Владислав Vlad
1605746732
Помню, раньше говорили - команда физически не готова потому что.... ну и продолжали. В основном это было из-за того, что начало чемпионата и ребята ещё не вошли в ритм. Здесь-то почему не готова? Устала? Так поставь не уставших. Почему у тебя Заболотный второй матч подряд играет, а толку - ноль? Про сербов - вообще смех. Сербы и здесь не прошли в 1 лигу и что??? Вы попали в 3-ю корзину на отбор ЧМ!!!! Вот о чём речь. Как вы будете отборочный турнир играть? Какие-то детские отмазки. И ведь кто-то ведётся на такие отмазки.
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Владислав Vlad
1605748546
За-то Сербы, в отличие от нас во 2-й корзине на ЧМ.
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Axe111
1605753721
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ ОТГОВОРОЧКА В СТИЛЕ ФИЗРУКА!!!!! АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
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Просто-333
1605753989
Этот идиот что из себя возомнил. Издевается над болельщиками в лучших чиновничьих традициях
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Каратель помойников
1605754266
С шашлычником и мы скоро перестанем попадать даже на отборочные,не говоря о чем то больше..
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Plyash
1605766454
"...отборочный цикл великолепно прошли." Ну что несёт этот бездарь про "великолепие"? Мы что,с грандами футбольными играли в отборе?Или он про игры с Бельгей забыл? Впечатление,что этот чабан нас всех идиотами считает.
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Давид59
1605771699
Бездарная тренерская работа. Плюс выбор игроков. Вот и результат. У меня к нему вопросов куча, но боюсь, он вряд ли их прочтёт. Например, зачем ставить Заболотного? Или гонять Жиркова 90 минут? И кто был во втором тайме диспетчером? Оздоев что ли? Он же разрушитель. Или почему сербы всю игру получали мяч без помех? Где опека игроков?
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oussama11
1605780507
Скажи спасибо что вам там в отборе Молдавия не попалась! А матчи с Бельгией тоже великолепно?
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