Черчесов: «Мы свой отборочный цикл на Евро прошли великолепно. У сербов это не получилось»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

— В первом тайме показалось, что у России было даже больше моментов. Почему к перерыву — 0:4?

— У них все залетело, а у нас нет. Хотя я думаю, что даже если бы забили наш первый момент — надо быть объективным — сербы были свежее, лучше. Сербы заслуженно победили.

У нас не было привычного движения. Когда команда физически не готова, мы выглядит ниже своего уровня. Это уже который раз подтверждается.

— Как вы после этого матча относитесь к тому, что Россия вышла на Евро, а сербы — нет?

— Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жалко пандемия нас чуть-чуть приостановила. Значит, сербы, когда надо было быть готовыми, у них это не получилось. А мы дали результат. Хотя Сербия всегда была хорошей командой. Не знаю, по какой причине у них что-то не получилось.

Черчесов: «Отставка? Вопрос не ко мне. Начали турнир хорошо, закончили неважно»