Черчесов: «Мы свой отборочный цикл на Евро прошли великолепно. У сербов это не получилось»

"команда физически не готова" у нас то два матча в неделю играть не умеют, а тут три и самый важный последний, а перед этим 10-м с Турками ушатывались.
И самое забавное что Жирков все три матча отпахал без замен, он конечно "конь" но явно уже посидевший и не самый молодой ))
Минус Усатому что с Молдовой не поставил полностью второй состав из молодых.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).
— В первом тайме показалось, что у России было даже больше моментов. Почему к перерыву — 0:4?
— У них все залетело, а у нас нет. Хотя я думаю, что даже если бы забили наш первый момент — надо быть объективным — сербы были свежее, лучше. Сербы заслуженно победили.
У нас не было привычного движения. Когда команда физически не готова, мы выглядит ниже своего уровня. Это уже который раз подтверждается.
— Как вы после этого матча относитесь к тому, что Россия вышла на Евро, а сербы — нет?
— Мы свой отборочный цикл великолепно прошли. Жалко пандемия нас чуть-чуть приостановила. Значит, сербы, когда надо было быть готовыми, у них это не получилось. А мы дали результат. Хотя Сербия всегда была хорошей командой. Не знаю, по какой причине у них что-то не получилось.
- Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022.
- Сборная России пропустила восемь мячей в двух последних матчах.
- Россия потерпела самое крупное поражение за 16 лет.
Черчесов: «Отставка? Вопрос не ко мне. Начали турнир хорошо, закончили неважно»