Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022

Сборная России проиграла Сербии в матче 6-го тура Лиги наций со счетом 0:5.

Параллельно с этим матчем Румыния сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1) и поднялась во вторую корзину при жеребьевке ЧМ-2022.

Россия опустилась в третью корзину.

Корзина 1. Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

Корзина 2. Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

Корзина 3. Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

Корзина 4. Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург;

Корзина 5. Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

Корзина 6. Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.