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Россия опустилась в третью корзину жеребьевки ЧМ-2022

19 ноября 2020, 02:05
23

Сборная России проиграла Сербии в матче 6-го тура Лиги наций со счетом 0:5.

Параллельно с этим матчем Румыния сыграла вничью с Северной Ирландией (1:1) и поднялась во вторую корзину при жеребьевке ЧМ-2022.

Россия опустилась в третью корзину.

Корзина 1. Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Хорватия, Италия, Германия, Дания, Нидерланды;

Корзина 2. Швейцария, Польша, Швеция, Уэльс, Украина, Австрия, Словакия, Сербия, Турция, Румыния;

Корзина 3. Россия, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Венгрия, Исландия, Шотландия, Чехия, Финляндия, Греция;

Корзина 4. Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Болгария, Албания, Грузия, Израиль, Белоруссия, Люксембург;

Корзина 5. Кипр, Армения, Фарерские острова, Эстония, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвия, Андорра;

Корзина 6. Молдавия, Мальта, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Источник: «Бомбардир»
Россия Сербия Румыния
Комментарии (23)
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Владислав Vlad
1605737713
Ну, как там? ЗМС не жмёт?
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BRO_football
1605738503
Там нам самое место! Что ещё должно произойти, чтобы Усатого выгнали с тренерского кресла? Неужели надо дожидаться провала в Квалификации и непопадания на ЧМ-2022?
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Axe111
1605739209
Это должно было произойти тыщу лет назад!!! БРАВО ПРОФЕССИОНАЛЫ АХАХАХАХАХАХАХХАХАХ
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ALEX ML
1605739596
Опустили самым жестким образом и не в корзину, просто опустили
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Serg54-45
1605754512
Повезло, что в 3, по игре, должны в 4 быть, если не ниже.
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ks75
1605758304
Выбор игроков у чабана не велик был, но даже выбирая из того что было, он на многих позициях выставил худших. Тут закономерно два вывода: Првый- Стасик ничего не понимает в игроках тк он нулевый тренер. Второй-Стасику срать вообще на результат и он ставит тех в ком у него есть личная заинтересованность( родня, друзья, просьбы агентов и тп.)
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Ганнибал Лектор
1605758673
Растет сборная, надо еще лимит ужесточать, чтоб убийцы манекенов а-ля Заболотный были во всех клубах РПЛ. Зачем нам футболисты - мы клоунов вырастим
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Loko_Roma
1605760150
Очередной РЫВОК великой смехдержавы
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семёнычев
1605761446
Смотрю в корзинки и оцениваю... сказал бы, что Россия ТОЧНО ВЫШЕ ШЕСТОЙ корзины, да Молдавия мешает- на днях ВНИЧЬЮ сыграли, а что такое ничья? Ничья- это когда команды примерно одного уровня.... Может Россия уверенно обыграет Армению или Казахстан,или Латвию? Да, может и обыграет, но вот чтоб УВЕРЕННО-это вряд ли, это как карта ляжет... вчера вот легла и 5-0 от сербов, которых обыгрывали 3-1... НЕТ, РЕБЯТА, КОГДА ИГРАЕШЬ ВНИЧЬЮ С ШЕСТОЙ КОРЗИНОЙ, БЫТЬ В ТРЕТЬЕЙ- ЭТО АВАНС, ЭТО ПОВЕЗЛО!!!
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Spirit_78
1605774646
Мимо ЧМ-22 пролетаем однозначно.
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