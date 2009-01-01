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    Черчесов: «Отставка? Вопрос не ко мне. Начали турнир хорошо, закончили неважно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

    «Отставка? Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5801

      Владислав Vlad 3 минуты назад

      Только отставка.

      0
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      Рейтинг: -132

      Alex_MI_5 11 минут назад

      Сербия-то не листа играла, да, таракан?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1815

      ALEX ML 13 минут назад

      Стадо баранов бегало по полю, а пастух тупо наблюдал и даже несколько баранов поменял

      1
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      Рейтинг: +847

      ZAITZEFF2011 17 минут назад

      Этот упрямый шашлычник так ничего и не понял также, как не понимает в тренерской работе.

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