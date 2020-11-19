Черчесов: «Отставка? Вопрос не ко мне. Начали турнир хорошо, закончили неважно»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Отставка? Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело», – сказал Черчесов.

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