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  • Черчесов: «Отставка? Вопрос не ко мне. Начали турнир хорошо, закончили неважно»

Черчесов: «Отставка? Вопрос не ко мне. Начали турнир хорошо, закончили неважно»

19 ноября 2020, 01:35
47

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 6-го тура Лиги наций с Сербией (0:5).

«Отставка? Вопрос не ко мне. Мы провели турнир. Начали хорошо, закончили неважно. У нас много новых игроков. А команда должна оставаться командой. Играть с листа такие матчи тяжело», – сказал Черчесов.

Черчесов – о невызове Дзюбы: «Он нам многое добавляет, но это правильно решение»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Сербия Черчесов Станислав
Комментарии (47)
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ALEX ML
1605739479
Стадо баранов бегало по полю, а пастух тупо наблюдал и даже несколько баранов поменял
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paracetamol
1605741007
Закончили неважно - мягко сказано. Гнать физрука взашей!
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Great Tartaria
1605743809
совести у лысого нет подать в отставку........
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Просто-333
1605754667
Отставка? Вопрос не ко мне, я не мужик и бабло мне нужно халявное
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msh88
1605755531
Ярцев после 7:1 с Португалией в отставку подал. Но там была Португалия, совсем не слабый соперник. Извинился за такую игру. А тут важнейшая игра да и соперник Сербия и 5:0. Да и вопросы об отставке ни к нему. Позоруха. Сидеть будет и губить сборную пока не выпнут и будет оправдываться. Всё что то экспериментирует. Не может взять ответственность за провальную игру и уйти достойно
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vladik12
1605756693
Когда все шло неплохо, вовсю трубил: "Тренер отвечает за результат". Когда улетели: "Вопрос не ко мне". Типичный чабан.
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Просто-333
1605757341
В своё время ЦДКА расформировали только за то, что они не выиграли чемпионство. 2-е место- это был не результат. А сейчас...
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hunta
1605758535
Гнать эту мра....зь поганой метлой.
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zenitforever2015
1605761918
Он человек с Кавказа и поступок Дзюбы ему неприемлем.... А так обделаться - всё нормуль . Просто ,,кончили" неважно....
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maior-60
1605762641
Летописец позора. Ни чести, ни совести.
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