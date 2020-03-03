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  • Тренер сборной Сербии Тумбакович – о группе с Россией, Турцией и Венгрией в Лиге наций: «Отличная возможность проверить себя»

Тренер сборной Сербии Тумбакович – о группе с Россией, Турцией и Венгрией в Лиге наций: «Отличная возможность проверить себя»

3 марта 2020, 23:38

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович высказался о составе группы Лиги наций, в которую помимо его команды попали Россия, Турция и Венгрия.

«Мы попали в сложную группу, поскольку будем играть с двумя командами, квалифицировавшимися на Евро. Венгрия также прогрессирует из года в год.

Для нас это будет отличная возможность проверить себя. В итоге мы сыграем с Россией три раза – будет один товарищеский матч в июне и два поединка в Лиге наций», – сказал Тумбакович.

  • Групповая стадия Лиги наций пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.
  • Победитель квартета выйдет в дивизион А.

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Источник: Сайт футбольного союза Сербии
Россия Сербия Турция Венгрия Тумбакович Любиша
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