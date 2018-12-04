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    Тренер сборной Сербии Тумбакович – о группе с Россией, Турцией и Венгрией в Лиге наций: «Отличная возможность проверить себя»

    Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович высказался о составе группы Лиги наций, в которую помимо его команды попали Россия, Турция и Венгрия.

    «Мы попали в сложную группу, поскольку будем играть с двумя командами, квалифицировавшимися на Евро. Венгрия также прогрессирует из года в год.

    Для нас это будет отличная возможность проверить себя. В итоге мы сыграем с Россией три раза – будет один товарищеский матч в июне и два поединка в Лиге наций», – сказал Тумбакович.

    • Групповая стадия Лиги наций пройдет с 3 сентября по 17 ноября 2020 года.
    • Победитель квартета выйдет в дивизион А.

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    Источник: Сайт футбольного союза Сербии

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    03.03.2020 23:38
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