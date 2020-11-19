Тренер сборной Сербии – о 5:0 в матче с Россией: «Может, они несерьезно восприняли нас»

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович предположил, что причиной разгромной победы над Россией (5:0) в матче шестого тура Лиги наций могла быть недооценка со стороны соперника.

«Не знаю, почему Россия провела такой матч. Может быть они несерьезно восприняли нас, были слишком самоуверенны», – сказал Тумбакович.