Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Тренер сборной Сербии – о 5:0 в матче с Россией: «Может, они несерьезно восприняли нас»

    Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович предположил, что причиной разгромной победы над Россией (5:0) в матче шестого тура Лиги наций могла быть недооценка со стороны соперника.

    «Не знаю, почему Россия провела такой матч. Может быть они несерьезно восприняли нас, были слишком самоуверенны», – сказал Тумбакович.

    • Сборная России потерпела самое крупное поражение за 16 лет.
    • Команда опустилась в третью корзину при жеребьевке ЧМ-2022.
    • Россияне финишировали вторыми в группе Лиги наций и не вышли в дивизион А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:41
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80633
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru