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    Главный тренер сборной Сербии – о матче с Россией: «Чувствуется разница в силе команд»

    Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович подвел итоги матча Лиги наций против России (1:3).

    «Могу сказать, что это была качественная игра. Мы отработали как могли, но, тем не менее, чувствуется разница в силе команд. Если бы у нас было больше энергии и больше сил, было бы лучше. Неприятно проигрывать, но мы обязаны наверстать упущенное, чтобы в матче с Норвегией показать, на что способны.

    Коларов и Льяич не играли в старте, потому что у них было мало тренировок и не было должного количества энергии. Тем не менее они важные игроки, которые нам нужны. Я, как главный тренер, решил сыграть в три центральных защитника, потому что это современный подход и игроки знакомы с ним.

    Большинство наших игроков только начали тренировки, они далеки от нужной формы. В России уже идет сезон, и их команда доминировала в этом плане, они показывали силу и энергию. В этой ситуации были допущены ошибки из-за потери концентрации. Могу сказать, что каждая сборная, которая играет в Лиге наций, имеет собственный подход, и на результат влияет именно это», – сказал Тумбакович.

    • 6 сентября Сербия сыграет в матче Лиги наций с Турцией.
    • 8 октября – в квалификации Евро с Норвегией.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +386

      sergey610 1 час назад

      Надо напрямую в лигу А.И всем дважды ЗМС.

      0
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      Рейтинг: +8019

      paracetamol 1 час назад

      Была у сербов сила, когда мать с-рать носила, а куда сейчас подевалась, непонятно!

      0
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      Рейтинг: +4795

      САДЫЧОК 1 час назад

      Этому тренеру нужно убрать , защитника очень слабого !

      0
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      Рейтинг: +12664

      vladimir-7 2 часа назад

      Команда Сербии отлично играла, не сила российской команды решила
      исход встречи, а случайность.

      1
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      Рейтинг: +3887

      Давид59 > vladimir-7 46 минут назад

      Случайность была, когда Дзюбе мяч подарили. А два гола были заслуженные.

      0
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      Рейтинг: +1244

      Retiremen_VMF > Давид59 15 минут назад

      А где там случайность? Убеги Дзюба от туда и где случайность??? Тогда вся жизнь случайность, а он там был в нужную минуту и в нужном месте. У нападающих говорят есть чувство профессиональное, чуйка зовется, и чем она выше, тем выше рейтинг нападающего. Но это далеко от случайности.

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