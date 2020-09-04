Главный тренер сборной Сербии – о матче с Россией: «Чувствуется разница в силе команд»

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович подвел итоги матча Лиги наций против России (1:3).

«Могу сказать, что это была качественная игра. Мы отработали как могли, но, тем не менее, чувствуется разница в силе команд. Если бы у нас было больше энергии и больше сил, было бы лучше. Неприятно проигрывать, но мы обязаны наверстать упущенное, чтобы в матче с Норвегией показать, на что способны.

Коларов и Льяич не играли в старте, потому что у них было мало тренировок и не было должного количества энергии. Тем не менее они важные игроки, которые нам нужны. Я, как главный тренер, решил сыграть в три центральных защитника, потому что это современный подход и игроки знакомы с ним.

Большинство наших игроков только начали тренировки, они далеки от нужной формы. В России уже идет сезон, и их команда доминировала в этом плане, они показывали силу и энергию. В этой ситуации были допущены ошибки из-за потери концентрации. Могу сказать, что каждая сборная, которая играет в Лиге наций, имеет собственный подход, и на результат влияет именно это», – сказал Тумбакович.