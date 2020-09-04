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  • Главный тренер сборной Сербии – о матче с Россией: «Чувствуется разница в силе команд»

Главный тренер сборной Сербии – о матче с Россией: «Чувствуется разница в силе команд»

4 сентября 2020, 11:11
10

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович подвел итоги матча Лиги наций против России (1:3).

«Могу сказать, что это была качественная игра. Мы отработали как могли, но, тем не менее, чувствуется разница в силе команд. Если бы у нас было больше энергии и больше сил, было бы лучше. Неприятно проигрывать, но мы обязаны наверстать упущенное, чтобы в матче с Норвегией показать, на что способны.

Коларов и Льяич не играли в старте, потому что у них было мало тренировок и не было должного количества энергии. Тем не менее они важные игроки, которые нам нужны. Я, как главный тренер, решил сыграть в три центральных защитника, потому что это современный подход и игроки знакомы с ним.

Большинство наших игроков только начали тренировки, они далеки от нужной формы. В России уже идет сезон, и их команда доминировала в этом плане, они показывали силу и энергию. В этой ситуации были допущены ошибки из-за потери концентрации. Могу сказать, что каждая сборная, которая играет в Лиге наций, имеет собственный подход, и на результат влияет именно это», – сказал Тумбакович.

  • 6 сентября Сербия сыграет в матче Лиги наций с Турцией.
  • 8 октября – в квалификации Евро с Норвегией.

Источник: «Чемпионат»
Россия Сербия Тумбакович Любиша
Комментарии (10)
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vladimir-7
1599208442
Команда Сербии отлично играла, не сила российской команды решила исход встречи, а случайность.
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САДЫЧОК
1599210459
Этому тренеру нужно убрать , защитника очень слабого !
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paracetamol
1599211115
Была у сербов сила, когда мать с-рать носила, а куда сейчас подевалась, непонятно!
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sergey610
1599211718
Надо напрямую в лигу А.И всем дважды ЗМС.
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zigbert
1599293042
Возможно это обстоятельство и повлияло на результат. Но этот разговор для бедных.
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