Торже: «Хочу сыграть за сборную Румынии в матче против России»

Хавбек «Терека» Габриэль Торже заявил, что будет рад сыграть в составе сборной Румынии в контрольном поединке против России. По мнению игрока, на матче, который состоится в Грозном, следует ожидать аншлаг. Встреча пройдет во вторник, 15 ноября.

«В первую очередь, мне нужно оказаться в заявке сборной Румынии. Думаю, стадион будет заполнен полностью, это редкое событие – сборная России в Грозном. Определенный интерес матчу придаст и то, что за грозненский клуб выступают двое румынских игроков. Я бы очень хотел сыграть в этом матче, пусть мне и придется впервые на «Ахмат-Арене» быть в составе гостевой команды.

Какие ожидания от матча в целом? Перед этой встречей Румынии предстоит сложный поединок против сборной Польши. Думаю, матч Россия – Румыния будет непростым, мы играем на выезде против страны-организатора чемпионата мира по футболу. Это хороший тест и сложная игра одновременно», – сказал Торже.