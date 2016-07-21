«Терек» подписал Торже на три года

«Терек» подписал контракт с румынским полузащитником Габриэлем Торже. Контракт между сторонами рассчитан на три года, сообщает грозненский клуб в Instagram.

Отметим, Торже перешел в «Терек» на правах свободного агента. Ранее его контракт принадлежал «Удинезе», но в составе итальянской команды он провел всего 22 матча за пять лет. После 2012 года провел по одному сезону в «Гранаде», «Эспаньоле», «Коньяспоре» и «Османылспоре» на правах аренды.