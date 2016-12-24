Бухарестское «Динамо» нацелилось на Торже

Хавбек «Терека» Габриэль Торже может продолжить карьеру в бухарестском «Динамо». Сообщается, что 27-летний игрок уже провел встречу с генеральным директором румынского клуба Адрианом Муту. «Красные псы» хотят видеть футболиста грозненцев в своем составе, но при этом им нужно заручиться согласием спонсора команды, который и выделит средства на совершение данного трансфера.

Торже перебрался в «Терек» из «Удинезе» минувшим летом. В текущем розыгрыше РФПЛ на его счету четыре матча.