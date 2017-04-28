Торже: «Хочу играть за «Терек» каждую игру»

Полузащитник «Терека» Габриэль Торже вернулся на поле после восстановления от травмы в матче с «Рубином» в рамках 25-го тура Премьер-лиги. Футболист считает, что он готов играть на все сто процентов.

«Состояние хорошее, поэтому с нетерпением ждал своей готовности к первому матчу. Я был счастлив, потому что мое возвращение совпало с победой команды. Мы выиграли в Казани против тяжелого соперника, заслуженно, так как серьезно готовились к этой игре.

Я всегда в своей работе выкладываюсь на все 100%. Хочу играть за «Терек» каждую игру по 90 минут», – сказал Торже.

Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Терек» закончился со счетом 0:1.