Торже: «Огорчает, что «Терек» проиграл»

Полузащитник «Терека» Габриэль Торже, который ранее играл за «Удинезе», прокомментировал поражение в товарищеском матче от своей бывшей команды.

– Было приятно сыграть против бывшего клуба. Это была важная и полезная для нас товарищеская игра. Огорчает, что мы проиграли. Есть еще два спарринг-матча до возобновления сезона.

– Довольны тем, что удалось забить гол?

– Для меня важна игра, важно помочь команде, даже если я выхожу на 10-15 минут. Если удается помочь команде – этому я бываю рад.

– Сегодня дебютировали Оздоев и Гьембер. Успели прочувствовать игровое взаимодействие с ними?

– Думаю, то, что они теперь играют с нами, означает, что это игроки хорошего уровня. Надеюсь, они внесут свой вклад в достижение нужного нам результата. А игровые связи всегда нужно улучшать не только с новичками, но и со всеми партнерами.