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    Торже: «Огорчает, что «Терек» проиграл»

    Полузащитник «Терека» Габриэль Торже, который ранее играл за «Удинезе», прокомментировал поражение в товарищеском матче от своей бывшей команды.

    – Было приятно сыграть против бывшего клуба. Это была важная и полезная для нас товарищеская игра. Огорчает, что мы проиграли. Есть еще два спарринг-матча до возобновления сезона.

    – Довольны тем, что удалось забить гол?

    – Для меня важна игра, важно помочь команде, даже если я выхожу на 10-15 минут. Если удается помочь команде – этому я бываю рад.

    – Сегодня дебютировали Оздоев и Гьембер. Успели прочувствовать игровое взаимодействие с ними?

    – Думаю, то, что они теперь играют с нами, означает, что это игроки хорошего уровня. Надеюсь, они внесут свой вклад в достижение нужного нам результата. А игровые связи всегда нужно улучшать не только с новичками, но и со всеми партнерами.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    17.02.2017 09:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 17 февраля 2017, 11:31

      очень слабая игра Терека

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