Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 30 апреля 2022
Реал
30.04.2022, суббота, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
4 : 0
Завершен
Эспаньол
33'
Родриго
43'
Родриго
55'
М. Асенсио
81'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Эспаньол
ГОЛ! 4:0!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
81'
76'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Я. Эррера
Замена
Винисиус
️️️️
Родриго
75'
Замена
М. Хила
️️️️
Э. Камавинга
75'
65'
Замена
М. Морланес
️️️️
Т. Вилена
65'
Замена
В. Лей
️️️️
Р. де Томас
Замена
Иско
️️️️
Каземиро
61'
Замена
К. Бензема
️️️️
М. Диас
60'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Л. Модрич
60'
ГОЛ! 3:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Э. Камавинга
55'
Желтая карточка
Каземиро
46'
ГОЛ! 2:0!
Родриго
43'
Желтая карточка
М. Диас
42'
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Марсело
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
2-1-3-3-1
1
Куртуа
12
Марсело
24
Вальехо
5
Каземиро
20
Модрич
6
Камавинга
25
Себальос
17
Васкес
11
Родриго
10
Асенсио
9
Диас
4-3-2-1
13
Лопес
22
Видаль
12
Калеро
6
Кабрера
21
Гомес
21
Эррера
10
Дардер
52
Вилена
21
Мелендо
7
Пуадо
9
де Томас
6
Камавинга
34
Хила
34
Хила
6
Камавинга
20
Модрич
8
Кроос
8
Кроос
20
Модрич
5
Каземиро
22
Иско
22
Иско
5
Каземиро
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
9
Диас
9
Бензема
9
Бензема
9
Диас
21
Эррера
8
Мерида
8
Мерида
21
Эррера
52
Вилена
8
Морланес
8
Морланес
52
Вилена
9
де Томас
7
Лей
7
Лей
9
де Томас
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
10
Нико Меламед
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Пинейро
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
14
Мигелон
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
10
Нико Меламед
ЛВ
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Реал - Эспаньол
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko Спорт
Новости команд
Все
Реал
Эспаньол
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
2
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
09:54
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
08:15
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
01:30
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
00:53
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
00:41
2
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+