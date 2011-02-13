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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 13 февраля 2011
Эспаньол
13.02.2011, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Реал
24'
Марсело
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал
Замена
С. Рамос
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Р. Фонте
️️️️
Х. Чика
Замена
Л. Диарра
️️️️
М. Озил
Замена
А. Васкес
️️️️
С. Гарсия
Желтая карточка
Р. Карвалью
Замена
Х. Датоло
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
Х. Чика
ГОЛ! 0:1!
Марсело
Пас отдал
К. Роналду
20'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
А. Адан
️️️️
А. Ди Мария
2'
Красная карточка
И. Касильяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
21
Хави Лопес
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
(К)
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
9
Альваро Васкес
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
13
Камени
21
Лопес
14
Галан
5
Амат
2
Чика
15
Баэна
10
Хави Маркес
7
Кальехон
25
Верду
10
Луис Гарсия
9
Гарсия
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
6
Карвалью
3
Пепе
12
Марсело
28
Хедира
3
Алонсо
11
Ди Мария
10
Озил
7
Роналду
25
Адебайор
10
Луис Гарсия
23
Датоло
23
Датоло
10
Луис Гарсия
9
Гарсия
9
Васкес
9
Васкес
9
Гарсия
2
Чика
17
Фонте
17
Фонте
2
Чика
11
Ди Мария
1
Адан
1
Адан
11
Ди Мария
25
Адебайор
93
Рамос
93
Рамос
25
Адебайор
10
Озил
19
Диарра
19
Диарра
10
Озил
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
Остались в запасе
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эспаньол - Реал
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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