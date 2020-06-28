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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 28 июня 2020
Эспаньол
28.06.2020, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 1
Завершен
Реал
45'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал
87'
Желтая карточка
Винисиус
Замена
П. Лосано
️️️️
Д. Лопес
84'
Замена
Н. Меламед
️️️️
С. Дардер
69'
Замена
Х. Кальери
️️️️
А. Эмбарба
69'
Желтая карточка
А. Педроса
68'
64'
Замена
Родриго
️️️️
Иско
63'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
Замена
О. Мелендо
️️️️
В. Лей
57'
Замена
А. Педроса
️️️️
Д. Вила
46'
45'
ГОЛ! 0:1!
Каземиро
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эспаньол
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
21
Браим Диас
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Лопес
12
Вила
20
Эспиноcа
6
Кабрера
2
Гомес
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
7
Лей
23
Эмбарба
9
де Томас
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
22
Иско
10
Азар
9
Бензема
10
Дардер
10
Меламед
10
Меламед
10
Дардер
7
Лей
21
Мелендо
21
Мелендо
7
Лей
12
Вила
17
Педроса
17
Педроса
12
Вила
5
Лопес
10
Лосано
10
Лосано
5
Лопес
23
Эмбарба
9
Кальери
9
Кальери
23
Эмбарба
22
Иско
11
Родриго
11
Родриго
22
Иско
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
8
Матиас Варгас
ЛВ
13
Ойер
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
10
Марко Асенсио
ПВ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
8
Матиас Варгас
ЛВ
13
Ойер
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
21
Браим Диас
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Эспаньол - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Стейдж Фронт
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