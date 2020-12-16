Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Франсиско Руфете

    Тренер
    Имя Франсиско
    Фамилия Руфете
    Гражданство Испания
    Дата рождения 20 ноября 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эспаньол 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.12.2020 Льягостера 0 : 1 Эспаньол
    06.01.2021 Бургос 0 : 2 Эспаньол
    17.01.2021 Эспаньол 0 : 2 Осасуна
    • Читайте нас: 
    11