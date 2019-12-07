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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 07 декабря 2019
Реал
07.12.2019, суббота, 15:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
37'
Р. Варан
79'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эспаньол
90'
+1
Желтая карточка
С. Дардер
Замена
Б. Диас
️️️️
Родриго
85'
Замена
Э. Милитао
️️️️
Винисиус
85'
Вторая желтая
Ф. Менди
83'
83'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Х. Кальери
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Ф. Вальверде
79'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
74'
73'
Замена
П. Лосано
️️️️
Э. Гранеро
Замена
Л. Модрич
️️️️
Т. Кроос
71'
65'
Замена
В. Кампусано
️️️️
В. Лей
Желтая карточка
Ф. Менди
63'
61'
Желтая карточка
Ф. Калеро
ГОЛ! 1:0!
Р. Варан
Пас отдал
К. Бензема
37'
Желтая карточка
Винисиус
17'
15'
Желтая карточка
Э. Гранеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
20
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
10
Поль Лосано
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
4-2-2-1-1
13
Лопес
2
Гомес
20
Калеро
20
Эспиноcа
12
Вила
25
Рока
5
Лопес
23
Гранеро
10
Дардер
7
Лей
9
Кальери
7
Винисиус
3
Милитао
3
Милитао
7
Винисиус
8
Кроос
20
Модрич
20
Модрич
8
Кроос
11
Родриго
21
Диас
21
Диас
11
Родриго
9
Кальери
21
Мелендо
21
Мелендо
9
Кальери
23
Гранеро
10
Лосано
10
Лосано
23
Гранеро
7
Лей
9
Кампусано
9
Кампусано
7
Лей
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
23
Альфонсе Ареоля
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Мачин
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Пабло Мачин
Статистика матча Реал - Эспаньол
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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