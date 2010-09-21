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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 21 сентября 2010
Реал
21.09.2010, вторник, 23:55
Испания. Примера, 4 тур
3 : 0
Завершен
Эспаньол
28'
К. Роналду (П)
79'
Г. Игуаин
87'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эспаньол
Вторая желтая
Х. Форлин
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Диарра
Замена
Х. Лопес
️️️️
Х. Кальехон
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Х. Форлин
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
Замена
А. Васкес
️️️️
С. Гарсия
Замена
С. Хедира
️️️️
М. Озил
Замена
А. Арбелоа
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
Х. Верду
Красная карточка
Э. Галан
Вторая желтая
Пепе
Желтая карточка
Пепе
Замена
Д. Вила
️️️️
Д. Гарсиа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
Желтая карточка
Марсело
Желтая карточка
Р. Карвалью
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
(К)
ЛЗ
14
Эрнесто Галан
ЦЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЛВ
18
Хуан Форлин
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Коро
АП
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
6
Карвалью
93
Рамос
3
Пепе
3
Алонсо
19
Диарра
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-2-3-1
13
Камени
2
Чика
14
Галан
29
Молина
3
Гарсиа
18
Форлин
22
Душер
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
9
Гарсия
11
Ди Мария
5
Арбелоа
5
Арбелоа
11
Ди Мария
10
Озил
28
Хедира
28
Хедира
10
Озил
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
3
Гарсиа
12
Вила
12
Вила
3
Гарсиа
7
Кальехон
21
Лопес
21
Лопес
7
Кальехон
9
Гарсия
9
Васкес
9
Васкес
9
Гарсия
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
25
Ежи Дудек
ВР
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Коро
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Коро
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Реал - Эспаньол
3
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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