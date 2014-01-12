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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 12 января 2014
Эспаньол
12.01.2014, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Реал
55'
Пепе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал
90'
+1
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Д. Карвахаль
90'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
К. Бензема
Замена
Пицци
️️️️
К. Стуани
84'
Желтая карточка
Д. Кордоба
83'
76'
Замена
Хесе
️️️️
Г. Бэйл
Замена
М. Лансароте Бруно
️️️️
Алекс
64'
Замена
Симау
️️️️
Г. Торже
64'
Желтая карточка
Г. Торже
59'
55'
ГОЛ! 0:1!
Пепе
Пас отдал
Л. Модрич
13'
Желтая карточка
Л. Модрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
(К)
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЛП
4
Виктор Санчес
ОП
5
Рауль Родригес
ОП
8
Алекс
АП
7
Кристиан Стуани
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
20
Симау
ЛП
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
21
Пицци
АП
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Касилья
29
Фуэнтес
15
Морено
19
Колотто
21
Лопес
4
Санчес
5
Родригес
8
Торже
7
Стуани
8
Алекс
9
Кордоба
4-1-1-2-2
13
Лопес
14
Карвахаль
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
10
Модрич
18
Бэйл
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
8
Торже
20
Симау
20
Симау
8
Торже
8
Алекс
12
Лансароте Бруно
12
Лансароте Бруно
8
Алекс
7
Стуани
21
Пицци
21
Пицци
7
Стуани
14
Карвахаль
5
Арбелоа
5
Арбелоа
14
Карвахаль
9
Бензема
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
9
Бензема
18
Бэйл
10
Хесе
10
Хесе
18
Бэйл
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эспаньол - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 21:55 (прямая)
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