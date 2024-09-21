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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 21 сентября 2024
Реал
21.09.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
4 : 1
Завершен
Эспаньол
58'
Д. Карвахаль
75'
Родриго
78'
Винисиус
90'
К. Мбаппе (П)
54'
Т. Куртуа (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Эспаньол
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. Мбаппе
90'
88'
Желтая карточка
К. Ромеро
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Д. Беллингем
84'
Замена
Эндрик
️️️️
Родриго
84'
Желтая карточка
Винисиус
82'
Желтая карточка
Д. Беллингем
81'
81'
Замена
П. Милья
️️️️
Х. Пуадо
ГОЛ! 3:1!
Винисиус
Пас отдал
К. Мбаппе
78'
76'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. Каррерас
76'
Замена
А. Агуадо
️️️️
А. Техеро
ГОЛ! 2:1!
Родриго
Пас отдал
Винисиус
75'
74'
Желтая карточка
Ж. Гарсия
67'
Замена
Х. Грагера
️️️️
П. Лосано
Желтая карточка
Ф. Вальверде
61'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Д. Карвахаль
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Карвахаль
58'
Замена
Винисиус
️️️️
А. Гюлер
55'
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Т. Куртуа
46'
Замена
А. Велис
️️️️
В. Чеддира
Желтая карточка
К. Мбаппе
32'
10'
Желтая карточка
П. Лосано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
(К)
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К)
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Куртуа
11
Гарсия
3
Милитао
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
14
Модрич
5
Беллингем
15
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
4-2-1-2-1
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
3
Кумбула
6
Кабрера
23
Техеро
33
Крал
20
Ромеро
10
Лосано
17
Каррерас
7
Пуадо
9
Чеддира
5
Беллингем
22
Рюдигер
22
Рюдигер
5
Беллингем
15
Гюлер
7
Винисиус
7
Винисиус
15
Гюлер
26
Карвахаль
17
Васкес
17
Васкес
26
Карвахаль
11
Родриго
9
Эндрик
9
Эндрик
11
Родриго
10
Лосано
20
Грагера
20
Грагера
10
Лосано
23
Техеро
18
Агуадо
18
Агуадо
23
Техеро
7
Пуадо
11
Милья
11
Милья
7
Пуадо
17
Каррерас
7
Кардона
7
Кардона
17
Каррерас
9
Чеддира
9
Велис
9
Велис
9
Чеддира
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Реал - Эспаньол
4
3
Всего ударов по воротам
31
10
Удары в створ
15
1
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
5
Офсайды
2
1
Количество передач
704
260
Сейвы
1
10
Точность передач %
90
67
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
21
5
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
4.49
0.24
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Бернабеу
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