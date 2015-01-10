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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 10 января 2015
Реал
10.01.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 0
Завершен
Эспаньол
11'
Х. Родригес
28'
Г. Бэйл
76'
Начо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эспаньол
81'
Замена
Абрахам
️️️️
С. Гарсия
Замена
С. Хедира
️️️️
Т. Кроос
80'
ГОЛ! 3:0!
Начо
Пас отдал
А. Арбелоа
76'
75'
Желтая карточка
П. Монтанье
69'
Желтая карточка
А. Арбилья
67'
Замена
К. Стуани
️️️️
Х. Хордан
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
К. Бензема
63'
62'
Замена
Х. Луке
️️️️
В. Санчес
58'
Желтая карточка
С. Гарсия
Замена
Начо
️️️️
Х. Родригес
55'
Желтая карточка
К. Роналду
54'
Красная карточка
Ф. Коэнтрау
53'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
28'
27'
Желтая карточка
Х. Рафаэль Фуэнтес
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Пас отдал
К. Роналду
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ПЗ
18
Пако Монтанье
ЛП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
19
Хоан Хордан
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Алекс
АП
17
Хулиан Луке
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-2-3
12
Касильяс
17
Коэнтрау
19
Варан
3
Пепе
5
Арбелоа
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
7
Роналду
9
Бензема
18
Бэйл
4-4-2
1
Касилья
23
Арбилья
19
Колотто
27
Гонсалес
29
Фуэнтес
19
Хордан
87
Каньяс
4
Санчес
18
Монтанье
9
Гарсия
10
Кайседо
23
Родригес
6
Начо
6
Начо
23
Родригес
8
Кроос
28
Хедира
28
Хедира
8
Кроос
9
Бензема
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
9
Бензема
9
Гарсия
10
Абрахам
10
Абрахам
9
Гарсия
4
Санчес
17
Луке
17
Луке
4
Санчес
19
Хордан
7
Стуани
7
Стуани
19
Хордан
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
8
Алекс
АП
13
Пау Лопес
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
8
Алекс
АП
13
Пау Лопес
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Реал - Эспаньол
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 17:55 (прямая)
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