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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 11 мая 2013
Эспаньол
11.05.2013, суббота, 23:59
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Реал
23'
К. Стуани
58'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал
Замена
Р. Баэна
️️️️
М. Вакасо
90'
+3
Желтая карточка
Х. Капдевила
90'
+1
Красная карточка
В. Санчес
90'
+1
Замена
Симау
️️️️
Х. Верду
82'
Желтая карточка
Х. Форлин
80'
80'
Желтая карточка
К. Роналду
76'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
70'
Желтая карточка
Р. Карвалью
69'
Желтая карточка
Л. Модрич
65'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
М. Вакасо
62'
58'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Модрич
56'
Замена
К. Роналду
️️️️
Кака
Желтая карточка
Х. Верду
51'
46'
Замена
К. Бензема
️️️️
А. Мората
42'
Желтая карточка
М. Эссьен
Желтая карточка
К. Стуани
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
С. Гарсия
23'
19'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Р. Варан
18'
Травма
Р. Варан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЛВ
4
Виктор Санчес
ОП
18
Хуан Форлин
ОП
25
Хоан Верду
(К)
АП
7
Кристиан Стуани
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
(К)
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
20
Симау
ЛП
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
1
Касилья
6
Капдевила
15
Морено
19
Колотто
21
Лопес
4
Санчес
18
Форлин
22
Вакасо
25
Верду
7
Стуани
9
Гарсия
4-1-1-3-1
13
Лопес
39
Альбиоль
6
Карвалью
19
Варан
6
Начо
2
Эссьен
10
Модрич
11
Ди Мария
10
Кака
21
Мората
9
Игуаин
25
Верду
20
Симау
20
Симау
25
Верду
22
Вакасо
15
Баэна
15
Баэна
22
Вакасо
19
Варан
3
Алонсо
3
Алонсо
19
Варан
10
Кака
7
Роналду
7
Роналду
10
Кака
21
Мората
9
Бензема
9
Бензема
21
Мората
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
8
Серхио Техера
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
8
Серхио Техера
ЦП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эспаньол - Реал
5
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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