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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 27 января 2019
Эспаньол
27.01.2019, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 21 тур
2 : 4
Завершен
Реал
25'
Л. Баптистао
81'
Р. Росалес
4'
К. Бензема
15'
С. Рамос
45'
К. Бензема
67'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал
90'
+1
Желтая карточка
Т. Куртуа
88'
Желтая карточка
Начо
81'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
ГОЛ! 2:4!
Р. Росалес
Пас отдал
М. Рока
81'
76'
Замена
Марсело
️️️️
Л. Модрич
Замена
О. Мелендо
️️️️
С. Дардер
75'
72'
Красная карточка
Р. Варан
Замена
П. Пьятти
️️️️
Л. Баптистао
71'
67'
ГОЛ! 1:4!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Васкес
64'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Винисиус
Замена
Р. Росалес
️️️️
Д. Вила
64'
46'
Замена
Начо
️️️️
С. Рамос
45'
ГОЛ! 1:3!
К. Бензема
Желтая карточка
С. Гарсия
34'
27'
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ! 1:2!
Л. Баптистао
25'
15'
ГОЛ! 0:2!
С. Рамос
Пас отдал
Л. Модрич
Желтая карточка
М. Рока
7'
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
18
Алекс Лопес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эспаньол
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Реал
13
Люка Зидан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
3-1-3-3
13
Лопес
12
Вила
22
Эрмосо
22
Лопес
25
Рока
18
Лопес
21
Лопес
10
Дардер
12
Баптистао
9
Гарсия
7
Иглесиас
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
3
Регилон
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
17
Васкес
7
Винисиус
9
Бензема
10
Дардер
21
Мелендо
21
Мелендо
10
Дардер
12
Вила
16
Росалес
16
Росалес
12
Вила
12
Баптистао
10
Пьятти
10
Пьятти
12
Баптистао
14
Модрич
12
Марсело
12
Марсело
14
Модрич
93
Рамос
6
Начо
6
Начо
93
Рамос
7
Винисиус
18
Бэйл
18
Бэйл
7
Винисиус
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
13
Роберто
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Люка Зидан
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Люка Зидан
ВР
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эспаньол - Реал
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
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