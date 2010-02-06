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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 06 февраля 2010
Реал
06.02.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Эспаньол
6'
С. Рамос
31'
Кака
90'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эспаньол
+1
Желтая карточка
И. Алонсо
ГОЛ! 3:0!
Г. Игуаин
Замена
Р. ван дер Ваарт
️️️️
Рауль
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Ж. Амат
️️️️
Н. Пареха
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Замена
Л. Диарра
️️️️
Гути
Замена
Ф. Маркес
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
И. Алонсо
️️️️
Коро
+1
Травма
Н. Пареха
Желтая карточка
П. Освальдо
ГОЛ! 2:0!
Кака
ГОЛ! 1:0!
С. Рамос
Пас отдал
Э. Гранеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Гути
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
АП
23
Эстебан Гранеро
ПП
7
Рауль
(К)
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
(К)
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Коро
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
4-3-1-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
93
Рамос
5
Арбелоа
14
Гути
3
Алонсо
23
Гранеро
10
Кака
9
Бензема
7
Рауль
4-2-3-1
13
Камени
14
Ронкалья
4
Руис
2
Пареха
3
Гарсиа
15
Баэна
10
Хави Маркес
10
Луис Гарсия
25
Верду
10
Коро
10
Освальдо
14
Гути
19
Диарра
19
Диарра
14
Гути
7
Рауль
8
ван дер Ваарт
8
ван дер Ваарт
7
Рауль
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
2
Пареха
5
Амат
5
Амат
2
Пареха
10
Луис Гарсия
0
Маркес
0
Маркес
10
Луис Гарсия
10
Коро
24
Алонсо
24
Алонсо
10
Коро
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
25
Ежи Дудек
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Реал - Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 23:55 (прямая)
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