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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Реал
Эспаньол - Реал: обзор матча 21 января 2014
Эспаньол
21.01.2014, вторник, 23:59
Испания. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Реал
25'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Эспаньол - Реал
90'
+2
Замена
Хесе
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Абрахам
90'
+1
Замена
К. Стуани
️️️️
Пицци
89'
Желтая карточка
В. Санчес
83'
77'
Замена
Иско
️️️️
К. Бензема
Замена
Д. Кордоба
️️️️
Г. Торже
75'
73'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
А. Ди Мария
72'
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Алекс
️️️️
М. Лансароте Бруно
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ПЗ
4
Виктор Санчес
ОП
12
Мануэль Лансароте Бруно
ОП
10
Абрахам
ЦП
21
Пицци
АП
8
Габриэль Торже
ПП
9
Серхио Гарсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
8
Алекс
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Реал
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Касилья
6
Капдевила
26
Сидней
15
Морено
5
Родригес
4
Санчес
12
Лансароте Бруно
10
Абрахам
8
Торже
21
Пицци
9
Гарсия
4-1-1-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
14
Ильярраменди
10
Модрич
18
Бэйл
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
12
Лансароте Бруно
8
Алекс
8
Алекс
12
Лансароте Бруно
21
Пицци
7
Стуани
7
Стуани
21
Пицци
8
Торже
9
Кордоба
9
Кордоба
8
Торже
11
Ди Мария
3
Алонсо
3
Алонсо
11
Ди Мария
9
Бензема
22
Иско
22
Иско
9
Бензема
18
Бэйл
10
Хесе
10
Хесе
18
Бэйл
Остались в запасе
Эспаньол
Реал
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эспаньол - Реал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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